King mag van Emmer burgemeester niet terug naar baasje: 'Hond is gevaarlijk'

Burgemeester Eric van Oosterhout is niet van plan om de in beslag genomen hond King terug te geven aan zijn baasje. King, een American Bully XL, is eerder betrokken geweest bij een bijtincident, laat de woordvoerder van Van Oosterhout weten. "Bovendien is het dier gevaarlijk verklaard door deskundigen en dat weegt heel zwaar."

Met dit besluit gaat de gemeente in tegen het advies van de bezwarencommissie. Die raadde vorige maand nog aan aan om de inbeslagname in te trekken.

Het laatste woord over King is overigens nog niet gezegd. De eigenaar van de hond heeft nog een kort geding aangespannen tegen de gemeente Emmen. Volgens de woordvoerder is deze onlangs geweest. Op basis van het oordeel van de rechter beraadt de gemeente zich over de toekomst van de hond. Van Oosterhout merkte tijdens de laatste raadsvergadering in januari op dat euthanasie een mogelijke optie is.

Teckel

De burgmeester nam vorig jaar het besluit om de reu in beslag te nemen na een bijtincident. De viervoeter zou een witte herder gebeten hebben tijdens het uitlaten. King had eerder vorig jaar al eens een teckel doodgebeten. Het besluit om het dier weg te halen bij de eigenaresse, was mede gebaseerd op het feit dat King al eens eerder een teckel had doodgebeten.

Geen hard bewijs