OV heeft opnieuw steun kabinet nodig

De sector verwacht dat op Prinsjesdag het kabinet bekendmaakt of het openbaar vervoer opnieuw steun krijgt of niet. Over 2020 worden in principe alle verliezen en extra kosten door corona gedekt.

Directeur Wilko Mol van het OV-bureau Groningen Drenthe zit in de werkgroep die namens alle OV-bedrijven met de minister praat over de gevolgen van de coronacrisis. "Een deel van de reizigers is weer terug in de bus en de trein", zegt hij, "maar dat waren de afgelopen zomer sociaal-recreatieve reizigers. De komende tijd moet blijken of scholieren, studenten en werkenden ons ook weer weten te vinden. Dat de reizigersaantallen in 2021 nog niet hetzelfde zullen zijn als voor de coronacrisis weten we wel zeker, maar nog niet hoe groot de verschillen zullen zijn." Op dit moment zit het OV op een bezetting van 50 tot 60 procent in vergelijking met de periode voor corona.

Steun in Miljoenennota?

Mol wil niet afwachten hoe de reizigersaantallen zich precies zullen ontwikkelen, want dat beeld word pas rond november echt duidelijk. "Dus zijn we scenario's aan het maken. We hebben ook geen exact bedrag bij het kabinet neergelegd, maar wel de vraag om steun voor 2021. Of er een steunpakket komt, zit morgen waarschijnlijk in de miljoenennota.

'Het OV is OK'

Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL hoopt dat reizigers weer meer van het OV gebruikmaken en lanceerde vandaag de campagne 'Het OV is OK'. "Ons eerste doel is natuurlijk tegen de reizigers zeggen: 'Kom op, u kunt weer op een verantwoorde, goede manier met ons reizen. Maar hou je dan wel aan de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Dat mondkapje moet je echt op doen en reis zoveel mogelijk in de rustige tijden'", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het doel van de campagne is om ervoor te zorgen dat eind van het jaar het aantal reizigers gestegen is tot 80 procent vergeleken met het niveau van voor de coronacrisis.

