Vuurwerkknallen en veel schade in Zuiderpark Hoogeveen

Hennie Florijn en Jan Mager van de vrijwilligersgroep Zuiderpark zit het hoog. In plaats van hun energie te steken in de aanleg van spelmogelijkheden of natuurvoorzieningen, zijn ze juist steeds veel tijd kwijt met schadeherstel.

Plexiglas uiteengespat

Een informatiebord bij werkplaats De IJsvogel is dit jaar al voor de tweede keer vernield. Afgelopen week spatte het plexiglas in stukken uiteen. Op nieuwjaarsdag lag het hele bord met betonnen sokkel en al in de vijver.

Hennie Florijn: "Zwaar vuurwerk wordt ertegenaan gelegd en dan ploft het kapot. De eerste keer was de schade 250 euro, het hele bord was ontzet. Nu kost het plexiglas zo'n zestig euro om er weer in te zetten. Gelukkig is het bord deze keer in goede vorm gebleven."

Zo is er ook een zitbankje beschadigd door vuurwerk, is er een veelgebruikt schommeltouw voor de zoveelste keer afgesneden, zijn er allerlei borden in het park kromgetrokken door ontploffende vuurwerkbommen die in de richels zijn gelegd. En langs de Hoogeveensche Vaart tussen het park en de A37 geldt hetzelfde voor borden van een verhalenroute.

Door vuurwerk beschadigd bankje in Zuiderpark Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

Oproep aan buurtbewoners

"Het is behoorlijk frustrerend", zegt Florijn. "We willen een oproep doen aan de buurtbewoners om met ons te proberen in gesprek te komen met de jeugd die deze vernielingen pleegt. Misschien overzien ze helemaal niet de consequenties van wat ze doen."

"Voor een goed gesprek staan we open. Het is puur om de jeugd op de gevolgen te wijzen van de vernielingen. We hebben werk genoeg om andere dingen te doen. Maar als we ieder keer bezig moeten zijn met schadeherstel gaat het ten koste van andere zaken."

De wijkagent is op de hoogte van de vernielingen. En de politie roept op aangifte te doen. De vrijwilligersgroep hoopt begrip te kweken, maar moet dan eerst wel contact zien te leggen. Florijn: "Als het nou één keer was, maar het is iedere keer weer raak."