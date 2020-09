Kwestie afschot dieren bij vliegveld Eelde te fors voor één rechter

De bestuursrechter wil niet over een nacht ijs wat betreft de zaak over het afschieten van hinderlijke vogels op het terrein van Groningen Airport Eelde (GAE). Ze schuift de zaak door naar de meervoudige kamer, waar drie rechters zich over deze kwestie buigen. De datum is al bekend: 15 december.

Vanwege de veiligheid van het vliegverkeer wil GAE vogels afschieten, wanneer die de vliegtuigen in de weg zitten. De provincie Drenthe gaf toestemming hiervoor. Dit tot groot verdriet van dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights. De partijen troffen elkaar twee weken geleden bij de bestuursrechter in Groningen. "Door een te slecht beleid worden de dieren bij GAE te snel gedood", zei Marco van Duijn op de zitting.

Provincie: 'Ontheffing nodig'

Maar die ontheffing is nodig, meende Marieke Koers destijds namens de provincie Drenthe. Het gaat om grote belangen. Het vliegveld is een van de vijf luchthavens met nationaal belang. Wanneer grotere vogels in de straalmotoren terechtkomen zijn de gevolgen niet te overzien, bepleitte de woordvoerster destijds op haar beurt. Hoewel de belangen van de natuurorganisatie niet gering zijn, vindt de rechter op dit moment dat het belang van de veiligheid van de luchtvaart een groter gewicht toegedicht moet worden.

'Slechts' zes vogels gedood

Volgens GAE zijn bovendien dit jaar tot nu toe 'slechts' zes vogels gedood. De rechter vindt de bezwaren die nu aan haar zijn voorgelegd te fors voor een spoedprocedure. Dat betekent dat de zaak wordt opgeschoven en in die tijd de situatie onveranderd blijft. "Dat is best wel even slikken", zegt een woordvoerster van Fauna4Life in een reactie. "Dat er tot nu toe 'slechts' zes vogels zijn afgeschoten valt te verklaren. Door coronamaatregelen wordt er veel minder gevlogen."

De woordvoerster is niet helemaal teleurgesteld. "De rechter wil dieper op de materie ingaan. De zaak wordt wel serieus opgepakt."