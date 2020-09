Docenten, leerlingen en besturen na eerste schoolmaand tevreden: 'We mogen trots zijn'

"Eigenlijk kunnen we niet anders concluderen dan dat het heel goed gaat. We mogen heel trots zijn met en op elkaar hoe we het doen", zegt rector Louwien Eising van het Carmelcollege in Emmen.

Spatschermen en mondkapjes

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar met docenten wel. Om de klassenwisseling na een les zo goed mogelijk te laten verlopen, wisselen leerlingen op het Roelof van Echten College in Hoogeveen vijf minuten voor de les van lokaal. Wanneer de bel gaat, wisselen de docenten. "Het voorkomt dat leerlingen en docenten elkaar fysiek op de gang tegenkomen", zegt bestuurder Albert Weishaupt. "En een paar docenten heeft spatschermen gekregen, zodat ze daarachter kunnen staan of zitten."

Het is voor docenten niet verplicht om mondkapjes of gezichtsmaskers te dragen, maar velen kiezen er wel voor. "Het voelt raar, maar wel veilig in zoverre dat leerlingen zich goed aan de regels houden", vertelt docent Suzanne van Tilburg van het Carmelcollege. "En ja die kap, daar moet ik wel aan denken. Maar als ik bij leerlingen ga staan, zet ik het even op. Het is ook gewoon gewenning."

Thuisonderwijs

Op het Roelof van Echten College zitten ruim tachtig leerlingen thuis met verkoudheidsklachten, maar zij krijgen wel gewoon onderwijs. Elke leerling heeft namelijk een buddy. De buddy zet zijn of haar laptop tijdens de les op tafel, met de webcam gericht naar de docent. "De leerling kan dan thuis, op afstand, het onderwijs gewoon volgen", vertelt Weishaupt.

Andersom is ook het geval, want docenten met verkoudheidsklachten kunnen thuis les blijven geven. "De kinderen zitten dan in de klas en volgen dus op school online les", zegt Eising.

Herfst en verkoudheidsklachten

"Ik houd wel een beetje mijn hart vast voor de komende maanden", zegt Weishaupt. "Wanneer veel leerlingen en docenten verkoudheidsverschijnselen krijgen, kan het onderwijsproces in de gebouwen niet meer goed verlopen. Het zou kunnen dat de situatie je dwingt om toch weer naar onderwijs op afstand te gaan of een deel op afstand en een deel in school. Maar zover is het nog niet."

Het Roelof van Echten College koopt sinds kort testen bij het Bethesda ziekenhuis in. "Docenten kunnen zich daar laten testen en binnen 48 uur is het duidelijk of het een verkoudheid of corona is", zegt Weishaupt. "Zo kunnen we proberen om de docenten zo kort mogelijk thuis te laten zitten."