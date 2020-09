Opnieuw vernielingen bij Landgoed Valkenstijn: 'We zijn het spuugzat'

"Het is treurig. Wie haalt het in zijn hoofd om hier op te klimmen en onze duiven te vernielen?" vraagt Paul Herwig zich af. De voorzitter van Stichting Landgoed Valkenstijn loopt vandaag een rondje op zijn geliefde landgoed. Her en der komt hij vernielingen tegen.

Van de duiventil zijn twee planken vernield en van de tien plastic duiven missen er zeven. Herwig: "Het is het sieraad van het park en het geeft het park echt de uitstraling van een landgoed. Dat ze daar niet met de vingers af kunnen blijven is tenhemelschreiend."

Op de kop in de sloot

En dat is niet alles. Er is ook een prullenbak uit de grond getrokken en een spiksplinternieuwe picknicktafel werd op de kop in de sloot gegooid. Deze werd nog geen twee weken geleden geplaatst door de gemeente, omdat de vorige al eerder was gesloopt.

De nieuwe tafel was goed verankerd in de grond. Een man die een rondje liep met zijn teckel kwam de picknicktafel zondagochtend toch op een heel andere plek tegen. "Achterlijk dat dit gebeurt. Je doet je stinkende best om het hier netjes te houden en dan gebeurt dit."

Ook een andere omwonende, een blonde vrouw met een bril, heeft er geen goed woord voor over: "Ik vind het dom. Het is hier zo mooi en rustig. Als dan zoiets gebeurt vind ik het alleen maar jammer."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Ook een kleinere perenboom is omver getrokken (Rechten: RTV Drenthe)

'Helemaal klaar mee'

De afgelopen maanden zijn er bomen beklad met graffiti en verschillende bomen omver getrokken. "We zijn trots op onze boomgaard. En nu is onze allergrootste appelboom met man en macht omver getrokken", zegt Herwig.

Een jaar geleden werden rododendrons gestolen bij Landgoed Valkenstijn. Onderhand beginnen de vrijwilligers er genoeg van te krijgen. "We zijn er bijna helemaal klaar mee", zegt Herwig. "De hele zomer is er steeds weer iets. Dan is de lol er snel af."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Een prullenbak werd uit de grond getrokken (Rechten: RTV Drenthe)

Beveiligingscamera's ophangen

Stichting Landgoed Valkenstijn overweegt om aangifte van de vernielingen te doen bij de politie. Ze hebben de wijkagent al ingelicht.

Een oplossing is niet direct voorhanden. Herwig: "Het zou kunnen zitten in handhaving, afsluiting van het landgoed of extra surveilleren."

De man met de teckel oppert nog om een beveiligingscamera op te hangen. Dat ziet Herwig ook wel zitten. "Maar het zijn allemaal dingen die moeilijk te realiseren zijn", zegt Herwig. "En of ze helpen is nog maar de vraag."