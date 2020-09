NaEmmeren #2: Waarom stond niemand op na de 2-0?

FC Emmen liet het lelijk afweten in de openingswedstrijd van het seizoen tegen VVV maar waar lag dat aan en belangrijker, hoe kan de Drentse club een herhaling van gisteren in de toekomst voorkomen? Presentator René Posthuma, FC Emmen-watcher Niels Dijkhuizen en oud-prof Antoine van der Linden proberen in de tweede aflevering van NaEmmeren de antwoorden te geven.

Volgens Van der Linden ging FC Emmen na de 2-0 lelijk in de fout door met teveel spelers uit positie te lopen. Met name de actie van Glenn Bijl begreep de oud-speler van de Drentse club niet. "Hij gokt door in de diepte te sprinten en dat terwijl niet eens zeker is of de pass van Tibbling op Peña ook daadwerkelijk aankomt. Daardoor staat VVV razendsnel voor Telgenkamp en is het 2-1. En die aansluitingstreffer was wel cruciaal."

Toch had ook Tibbling, volgens Niels Dijkhuizen, zeker met zijn kwaliteiten ook een andere keuze moeten maken. "Als hij voor zijn directe tegenstander langsgaat heeft hij een vrij veld of hij krijgt een overtreding mee."

Na de ongelukkige 2-2, de strafschop, leek Emmen de weg even helemaal kwijt. "Ze zullen ongetwijfeld zo enorm gebaald hebben van de kentering in de wedstrijd dat ze vol op jacht gingen naar een derde treffer. Maar dan moet er toch iemand in het veld zijn die ze bij de les houdt. Beide backs stonden veel te hoog en weer lag het helemaal open nadat er balverlies werd geleden", aldus Van der Linden.

Reserve-aanvoerder Michael de Leeuw breekt ook nog even in tijdens de uitzending

