Verlichte stenen rond Mannes vervangen blijkt monnikenwerk

Vandaag ligt het duo dat de boel moet fiksen ook weer urenlang op de knieën. "De stenen zaten ook vast in beton, dus het kost nogal tijd om ze eruit te halen", zegt één van de onderhoudsmannen. Daarnaast lopen er elektriciteitskabels onder de stenen door, en dat maakt het extra ingewikkeld om de klus te klaren. Nog twintig dagen werk, zo schatten ze in. Dus nog zo'n 200 stenen te gaan.

Ongeluk komt niet alleen

Een ongeluk komt nooit alleen. En dat kun je van Mannes in Assen zeker zeggen. Was de metershoge houten kunsthond binnen een jaar al aangetast door kalkstrepen, en bladderde vervolgens de beschermende laklaag ook nog eens van zijn houten lijf. Ook het lichtkunstwerk met 380 ledstenen, wat onlosmakelijk met de stationshond is verbonden, was binnen de kortste keren kaduuk.

De stenen met kleine ledlampjes verlichten in het donker niet alleen Mannes van onderop. Ze volgen ook de reizigers die te voet vanaf het station richting de Stationsstraat lopen. De ledstenen lichten op, met dank aan sensoren, zodra de voetganger een stap heeft gezet. Kortom, de voorbijganger die Mannes passeert wordt vervolgens achtervolgd door een spoor van licht.

De ledstenen rond Mannes vervangen is zo tijdrovend, dat ze er maar tien per dag halen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Barsten en gaten

Klinkt mooi. En het zou ook erg leuk zijn, als het in praktijk zo zou werken. Maar de meeste ledstenen vertonen na nog geen twee jaar barsten, er vallen gaten in of ze brokkelen op de hoeken af. En het oplichten van de 380 ledlampjes gebeurt ook al lang niet meer. Kortom, ook foute boel. Net als met baasje Mannes.

Maar waar het inmiddels al maandenlang wachten is op de beste methode van herstel voor Mannes, is reparatie van het lichtkunstwerk al bezig. Voor de zomervakantie zijn er al tientallen ledstenen met sensor vernieuwd. De inschatting was dat ze wel vijftien tot twintig stenen op een dag konden afhandelen. Alleen valt dat dus vies tegen, en zijn het er niet meer dan zo'n tien. Na een pauze met de zomervakantie, volgt nu de rest.

Kosten van het hele verhaal zijn niet bekend. Maar Assen betaalt er verder niks aan. De deal met de kunstenaars redt de gemeente. Want die zijn verantwoordelijk voor tien jaar onderhoud. En da's een geluk bij een ongeluk. Want alles wat er met Mannes en de lichtkunst mis kon gaan, ging ook daadwerkelijk mis.

