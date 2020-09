Corona dwingt Cheers 'van ongezond nachtleven naar gezond dagleven'

De omschakeling is een hele toer. Zowel in het hoofd, als in het pand. Zo is het nachtelijke horecaleven heel wat anders, dan overdag. En ook 'het donkere nachthol' moet flink onderhanden genomen worden, om er een gezellig restaurantje van te maken met voldoende daglicht.

De Eetclub

"We hebben een paar weken geleden al afscheid genomen van Cheers. En eigenlijk hadden we deze maand al open gewild met ons nieuwe avontuur. Maar we komen onderweg zoveel tegen aan extra werk. Dit is natuurlijk jarenlang een bruine kroeg geweest. We moeten er van alles aan doen om wat daglicht binnen te krijgen. Dan is witte verf echt niet genoeg. Het is nog maar zeer de vraag of we 1 oktober halen", verzucht Vegter.

In feestcafé Cheers moet nog heel wat gebeuren, voordat het als restaurant De Eetclub verder kan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De uitbaatster van Cheers voorziet dat leven met corona 'het nieuwe normaal' wordt, en dat lukt domweg niet met Cheers. "We moesten als café eerst al maanden dicht toen het coronavirus opdook. En toen we eindelijk weer open konden, merkten we meteen al dat het voor ons wel heel lastig ging worden als feestcafé, waar af en toe ook nog gedanst wordt. Officieel kunnen we hier nog maar zeven gasten ontvangen, wil je aan alle coronamaatregelen voldoen. Dat is financieel niet haalbaar. Dus moesten we naar Plan B", vertelt Vegter.

Gezonde toer

En dat Plan B is omschakeling naar een kleinschalig dagrestaurant met vooral ook de mogelijkheid tot afhalen. De deur opent 's middags om twaalf uur, en acht uur 's avonds is het sluitingstijd. Mikken doet De Eetclub vooral op de drukke, werkende klasse, die ook nog in de avond wil sporten, en het liefst tussen werk en sport nog een snelle, gezonde maaltijd nuttigt. "We gaan volledig op de gezonde toer, met verse bereide wokgerechten, poké bowls in allerlei smaken, salades, versbelegde broodjes en gezonde smoothies. We denken dat dit in Assen toch een gat in de markt is", aldus kok Frank Nienhuis.

Voor mensen alleen

In het restaurant is straks maximaal plek voor zo'n twintig mensen. En aan 'mensen alleen' heeft Carolien Vegter ook gedacht. "Hoeveel mensen zijn er niet die 's avonds in hun eentje met het bord op schoot voor de tv zitten te eten. Die mensen kunnen hier straks zo bij ons aanschuiven aan een grote stamtafel. Vandaar ook de naam De Eetclub. Je zit je dan niet meer thuis in je eentje, maar gezellig hier met gelijkgestemden."

Carolien Vegter van feestcafé Cheers in Assen gooit het roer om