Sobere Prinsjesdag in teken van corona

Ook laten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de Glazen Koets dit jaar thuis. Ze gaan met de auto van Paleis Noordeinde naar de Grote Kerk in Den Haag, waar de troonrede zal worden voorgelezen.

Meekijken vanuit bunker en meer aanpassingen

De afgelopen 100 jaar gebeurde dat in de Ridderzaal, maar daar is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook is er in de Grote Kerk plaats voor maar 250 mensen. Dat betekent dat partners van gasten niet mee mogen en er ook geen ambassadeurs zijn uitgenodigd. Ook de staatssecretarissen zijn er niet. Die hebben zichzelf bestempeld als 'Designated Survivor' en kijken de troonrede vanuit een nucleaire bunker.

Het traditionele "Leve de Koning, hoera, hoera, hoera" dat altijd door de aanwezigen wordt geroepen blijft dit jaar vanwege corona achterwege. De voorzitter van de Eerste Kamer zei eerder tegen de NOS dat daar een oplossing voor is bedacht, maar hij wilde nog niet zeggen welke. En ook de balkonscène is er dit jaar niet.

Normaal gaat er altijd veel aandacht uit naar de hoeden, maar dat zouden dit jaar wel eens de speciaal ontworpen mondkapjes kunnen zijn. De Drentse Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Erik Ziengs (VVD) zijn aanwezig bij de Troonrede. Of ze bij het aanbieden van de Miljoenennota in de Tweede Kamer zullen zijn weten ze nog niet, want vanwege de coronamaatregelen is het aantal Kamerleden beperkt tot vijftig.

De speciaal voor Prinsjesdag ontworpen mondkapjes (Rechten: ANP/Koen van Weel)

'Koopkracht neemt met gemiddeld 0,8 procent toe'

De Miljoennota die minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) de kamer aanbiedt, lijkt weinig nieuws meer te bevatten. Het is dit jaar naar meerdere media gelekt. Het zal geen verrassing zijn dat de begroting helemaal in het teken staat van corona. Het is echter de laatste begroting voor de verkiezingen, dus het kabinet zegt dat de koopkracht volgend jaar toch iets stijgt. Vooral werkenden gaan erop vooruit, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden iets minder. Gemiddeld zal het om 0,8 procent gaan, zo verwacht het kabinet.

'Volgend jaar groeit Nederlandse economie'

De coronacrisis zal de Nederlandse economie verder raken. Daardoor zal de werkeloosheid stijgen naar 5,9 procent, dat zijn 546.000 mensen. Toch is dat minder dan eerder voorspeld. De steunpakketten van het kabinet kunnen mogelijk veel werkloosheid voorkomen. Als er geen tweede coronagolf komt, is de verwachting dat de Nederlandse economie, na een flinke krimp, volgend jaar weer met 3,5 procent gaat groeien.

'Ozb zal in veel gemeenten stijgen'

De vraag is alleen wat je aan deze cijfers hebt. Het kabinet baseert de begroting op voorspellingen van het Centraal Planbureau. Onder normale omstandigheden komen deze voorspellingen al vaak niet uit, in deze coronacrisis is alles onzeker. Ook kan de koopkrachtstijging die het kabinet nu verwacht weer ongedaan gemaakt worden door een stijging van gemeentelijke lasten.

Veel gemeenten, ook in Drenthe, krijgen de begroting niet rond. Dat komt onder meer door de hoge kosten die gemeenten kwijt zijn aan Wmo en jeugdzorg en daar komen nu misgelopen inkomsten door corona nog bij. Voor de meeste gemeenten is de onroerendezaakbelasting de belangrijkste belasting. De verwachting is dan ook dat in veel gemeenten de ozb zal stijgen, mede geholpen door de flinke waardestijging van koophuizen.

Vanwege de coronamaatregelen zal Prinsjesdag 2020 er anders uitzien dan Prinsjesdag 2019 (Rechten: ANP Royal Images/Remko de Waal)

'Wopke-Wiebes-fonds'

Het kabinet wil in plaats van bezuinigen, Nederland uit de crisis investeren. Eerder werd al het 'Wopke-Wiebes-fonds' gepresenteerd waarin 20 miljard euro zit om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken.

Opnieuw eenmalige bonus voor zorgpersoneel

Andere opvallende punten die al uitgelekt zijn: starters op de woningmarkt hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen, beleggers die huizen kopen betalen juist meer. Zorgpersoneel krijgt opnieuw een eenmalige bonus, deze keer van 500 euro. Ook trekt het kabinet 15 miljoen extra uit voor theater en muziek, zo meldt het NRC. Dat zou goed nieuws zijn voor de PeerGroup uit Donderen: het theatergezelschap werd eerder positief beoordeeld, maar zag een subsidie aan de neus voorbij gaan.