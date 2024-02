Nieuw concept bij Voedselbank Hoogeveen bevalt goed: 'Ook de klanten zijn tevreden'

Voedselbank Hoogeveen is tevreden over de nieuwe manier van winkelen voor klanten. Sinds november verpakken niet de vrijwilligers van de voedselbank de pakketten, maar mogen de klanten zelf met een winkelwagentje langs de schappen om hun favoriete producten te pakken.

'Dit gaat beter'

Het levert minder verspilling op, omdat de mensen alleen nog dingen nemen die ze lusten, maar er is niet alleen positiviteit. "We blijven nu met dingen zitten. We hebben potten zwarte bonen, die kennen de mensen niet en dus laten ze ze staan. Gelukkig ruilen we wel wat, dus het komt wel goed."