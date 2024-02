Ruinen heeft het nieuwste van het nieuwste: een steenuilenkast, waar de steenmarter niet bij kan

"Vorig jaar hadden we in Ansen vijf nesten. In één nest zijn toen vier uilen groot worden. En hier is er één van de drie groot geworden. Voor de rest zijn ze er allemaal uitgehaald."

Proef met nieuwe kasten

"Omdat hier al twee jaar op rij een steenuilenkast is leeggehaald door de steenmarter en dit een plek is waarvan al jaren bekend is dat er steenuilen zitten. Daarom is dit een juiste locatie, met veel kans op succes." De steenuilenkast bij Ruinen is daarmee ook meteen de meest noordelijke.

Avonddieren

Wat de steenuil van z'n nieuwe onderkomen vindt is nog niet bekend, maar het dier is in ieder geval in de buurt, want hij is al waargenomen. "En toen we de oude kast uit de boom haalden, zat daarin heel toevallig een steenuil. Die hebben we heel voorzichtig in de nieuwe kast gezet en is daar toen een poos blijven zitten. Maar of-ie daar nu nog steeds zit kunnen we niet zien."