Koninklijke rol voor Drents Kamerlid Ziengs tijdens Prinsjesdag

Zenuwachtig is hij absoluut niet, maar VVD-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen voelt wel dat het een bijzondere dag wordt. Tijdens deze Prinsjesdag is hij lid van de commissie van in- en uitgeleide. Dat betekent dat hij de koninklijke familie mag begeleiden bij binnenkomst en vertrek rondom de troonrede.

Wat de dag nog extra bijzonder maakt voor Ziengs is dat dit zijn laatste Prinsjesdag is als Kamerlid, de Drent stopt ermee.

Juist om die reden is hij door voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib gevraagd voor de commissie die de koninklijke familie begeleidt. "De Kamervoorzitter wist dat ik weg zou gaan. Ze belde me en wilde me uitnodigen voor de commissie. Dit is echt een eer", aldus een enthousiaste Ziengs.

In jacquet

Het Asser Kamerlid vindt Prinsjesdag altijd al een bijzonder moment. "Het is altijd prachtig om daar te zitten tussen de overige Kamerleden. Dit jaar is extra bijzonder, in jacquet, want dat hoort bij de commissie en natuurlijk met de koning en zijn familie. Er mag maar een klein aantal mensen mee de zaal in. Normaal gaat mijn echtgenote mee, die zou dit prachtig vinden. En ook de staatssecretarissen mogen bijvoorbeeld niet mee. Dat alles maakt het extra bijzonder om later op terug te kijken."

Voor Ziengs begint zijn Prinsjesdag al om 9.45 uur. Erik Ziengs: "Ik moet dan bij de Grote Kerk zijn om te oefenen, zoals de route die ik moet lopen en hoe alles gaat plaatsvinden. Mijn collega's komen rond 12.00 uur met bussen aan en om 13.00 uur begint dan het hele gebeuren."

Driewerf 'hoera'

Het driewerf 'hoera' zal vandaag achterwege blijven, zegt Ziengs. "Normaal roepen we als Kamerleden 'hoera, hoera, hoera'. Maar net zoals in het voetbalstadion kunnen we geen luidruchtig lawaai maken. Daar vinden we vast wel iets anders op."