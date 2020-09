Toerismecijfers laten flinke klappen coronacrisis zien

Het aantal toeristen dat de vakantie doorbracht in Drenthe is in het tweede kwartaal van dit jaar flink gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat uitrekende dat Noord-Nederland een daling kende van 65 procent. Het zal geen verrassing zijn dat die daling het gevolg is van de coronacrisis.

Dip

Zijn de cijfers van 2019 en 2020 in januari en februari in alle provincies nog redelijk in evenwicht; in maart volgt de eerste dip. Zo'n 125.500 mensen kiezen die maand voor een vakantie in de noordelijke drie provincies, terwijl dat een jaar eerder nog bijna 234.000 mensen zijn. Niet alleen in Noord-Nederland laat de coronacrisis sporen na, want de gevolgen van het virus zijn in alle delen van ons land zichtbaar.

De maand april was tot dusver een absoluut toerismedieptepunt in het Noorden, al krabbelde het aantal toeristen in mei en juni weer iets op. Toch blijven de cijfers in die maanden nog altijd ver achter bij het aantal toeristen dat vorig jaar vakantie in Noord-Nederland vierde, zoals ook zichtbaar is in onderstaande grafiek.

Zomercijfers

De cijfers van de zomermaanden zijn er nog niet, maar uit een prognose van Marketing Drenthe werd eerder deze maand al duidelijk dat de zomer voor een deel van de toeristische sector het slechte voorjaar compenseert. Onder meer campings en vakantieparken in Drenthe draaiden een goede zomer en rekenen op een positief resultaat over heel 2020.