Leerlingen De Flint tijdens sloop en bouw tijdelijk ondergebracht in Roden

Wanneer OBS De Flint in Nietap wordt aangepakt, zullen leerlingen tijdelijk in Roden naar school gaan. Bij CBS De Parel is ruimte over om de drie klassen van de school te huisvesten.

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) verwacht nog voor aankomende zomer dat er een klap wordt gegeven op de verbouwplannen voor de school. Het oude gebouw gaat gesloopt worden en er komt een nieuw, multifunctioneel centrum voor terug. Daarin zal ook plaats zijn voor het dorpshuis en een kinderopvang.

Voordeliger

"We zijn in de buurt gaan kijken of we plek hadden om de leerlingen te huisvesten", zegt Ipema. "Voor ons is het voordeliger om de kinderen ergens op te vangen waar je al ruimte hebt. Dat was het geval bij De Parel."

De oudere kinderen zullen straks dagelijks vanuit Nietap naar Roden moeten fietsen. Voor de jongere kinderen wordt gekeken of ander vervoer nodig is, laat Ipema weten. "We proberen de vervoersbewegingen te beperken en hebben met ouders contact over hoe zij dit straks voor zich zien."

Alles rond

Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp van het gebouw. "Een werkteam van de gemeente en een afvaardiging van het dorpshuis is hiermee bezig", zegt de wethouder. Zij hoopt binnenkort het definitieve ontwerp tegemoet te zien.