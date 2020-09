Cel voor fietsendiefstal en bevrijden van vriend uit politieauto

Een 20-jarige man uit de gemeente Smallingerland is voor fietsendiefstal en het bevrijden van een vriend die al in de politiewagen zat, veroordeeld tot vijf weken cel. Hiervan zijn twee weken voorwaardelijk.

De man stal in augustus 2019 fietsen in Assen. Hij werd uiteindelijk betrapt in het Asserbos, waar hij samen met een 25-jarige vriend uit Assen was. Een eindje verderop lag een gestolen fiets.

Agenten vroegen wat ze daar deden. "Een sigaretje roken", zouden de mannen hebben gezegd. "Ongeloofwaardig", meende de rechter. De 25-jarige vriend kreeg voor de diefstal een werkstraf van dertig uur opgelegd.

De 20-jarige Fries had meer op zijn kerfstok. Hij bevrijdde in oktober een andere vriend in Assen uit een politieauto. Hij kende die vriend van een beschermde woonvorm, waar de Fries op dat moment woonde. De vriend was door zijn moeder als vermist opgegeven. De politie wist dat de vermiste man een vriendin had op een middelbare school in Assen. De agenten postten bij die school en hij verscheen op zijn scooter, samen met de 20-jarige Fries.

De agenten zetten de man in de wagen. De 20-jarige reed er vandoor op de scooter en kwam kort daarop terug. Hij rukte de deur van de politieauto open en beide mannen renden weg. De 20-jarige was niet erg spraakzaam op zitting. Hij zit momenteel weer vast voor een brandstichting en diefstal. De school heeft hij niet afgemaakt en het vinden van een baan wil niet erg vlotten. Hij had nog een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur staan. Die moet hij nu ook uitvoeren.

In de proeftijd moet hij zich laten behandelen en krijgt hij controle op drugsgebruik. Ook moet hij zorgen dat hij dagbesteding vindt.