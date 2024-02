Weinig hoop op beterschap na eindrapport fraude-ellende: 'Het gaat om méér dan alleen geld'

Hij is enigszins blij, omdat de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid zich niet spaarde in haar oordeel. Aan de andere kant maakt Jurgen Deceunink zich geen illusies. "Het is wat wij al jaren wisten."

Jurgen en Gerda Deceunink zijn slachtoffers van het toeslagenschandaal. Hun kinderen - Zoé en Nora - werden uit huis geplaatst. Tot hun grote spijt, en ondanks rechterlijke procedures, blijft hun definitieve terugkeer vooralsnog uit.

Schandaal kan zomaar weer gebeuren

De ouders uit Pesse waren vandaag aanwezig in Den Haag, bij de presentatie van het enquêterapport. Eindoordeel, na het verhoren van (oud-)politici, ambtenaren, slachtoffers en andere betrokkenen: levens van mensen zijn vermorzeld door overheidsfalen, en dat kan zomaar weer gebeuren als grondrechten niet beter worden gewaarborgd.

Of, zoals Deceunink het verwoordt: "De verandering moet van bovenaf komen, maar de maatschappij draait niet mee. We zijn, allemaal, zowel slachtoffers als daders van dit systeem. We kunnen zelfs dader zijn zonder dat we dit beseffen."

Weinig hoop op verbetering

Deceuninck looft het werk van de enquêtecommissie, evenals het vuistdikke rapport met conclusies en aanbevelingen. Hij werkte er zelf aan mee, want Deceuninck was een van de mensen die is verhoord.

"We hadden alle vertrouwen in de commissie. Ze hebben het heel zorgvuldig aangepakt, en dat blijkt ook uit wat op papier staat." Of daarmee het fraudebeleid grondig anders wordt, met minder menselijk leed tot gevolg? "Dat geloof ik niet", verzucht Deceunink.

'Dat wordt juist pertinent tegengehouden'

De Pessenaar wijst naar het systeemfalen, dat menselijk leed in de hand werkt. "Iedereen wijs steevast naar het geld, maar het gaat om meer dan geld." Met enkel het financieel compenseren van slachtoffers ben je er niet, beweert hij. "Het gaat om herstel in mens zijn. En dat wordt juist pertinent tegengehouden."

De hoop dat de mens snel geholpen wordt na het eindrapport, heeft Deceuninck niet. Zelfs in de Tweede Kamer, waar verandering in gang kan worden gezet, ziet hij het vastlopen. "Daar zijn mensen die het wel goed willen doen, maar ze worden tegengehouden door het systeem."

Ook commissievoorzitter Michiel van Nispen hield zich niet in. Hij zag tekortkomingen bij het parlement, uitvoerende diensten en de rechtspraak. Na gesprekken met Deceuninck en andere slachtoffers, concludeert hij: "Levens van mensen zijn in de vernieling geraakt."