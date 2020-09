Recordaantal tellers actief tijdens Egelweekend

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2019 matig is afgenomen. De extreme droogte in de zomers van 2018 en 2019 kan in veel gebieden problematisch zijn geweest voor een succesvolle voortplanting. De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep zijn benieuwd of de afname zich doorzet, de telling geeft de organisaties waardevolle informatie in het onderzoek naar de populatie.

Betrokkenheid groeit

"Heel veel enthousiaste mensen hebben waarnemingen doorgegeven. Voor het eerst hadden we ook van alle waddeneilanden waarnemingen. Het zegt niets over hoe het met de egel gaat, de trend laten we nog doorrekenen", zegt Klaarmond. "Maar de betrokkenheid bij de Egelwerkgroep en de bekendheid van het Egelweekend groeit. Ik heb het idee dat er meer bewustwording is rond de egel. En dat is mooi, want met zijn allen moeten we zorgen voor een betere leefomgeving voor de egel in de bebouwde omgeving."

Klaarmond: "Behalve voor het tellen is het Egelweekend er ook voor om aan te geven: het is september, nog even en dan komt de winter eraan. Maak de tuin alvast klaar voor de egels. Zij hebben een warm holletje nodig om de winter door te komen. Laat daarvoor wat bladafval liggen, en kijk eens of je je wilt aansluiten bij de egelsnelweg." De egelsnelweg staat voor kleine openingen in schuttingen en andere hekwerken, waardoor tuinen hermetisch zijn afgesloten. Met een kleine opening van 13 x 13 centimeter geef je de egel toegang tot de tuin en vergroot je zijn leefomgeving.

Feestmaal in de tuin

In de tuin van Tonnie Sterken uit Zuidlaren zijn egels vaste gasten. Hij helpt ze graag een handje. "Ik geef ze dagelijks kattenbrokjes en zonnebloempitten. Afgelopen weekend ook pinda's en egelvoer toegevoegd, dus een rijke dis. Voer dat blijft liggen wordt smakelijk opgegeten door de heggenmus, vink en huismus. Het eten is allemaal goed besteed." Het extraatje aan voer hebben ze volgens hem ook verdiend. "Dankzij de egels hebben we minder slakken, rupsen en vraatinsecten in onze tuinen." In de onderstaande video kun je zien hoe de egels genieten van het feestmaal.