Aanpak Nieuweweg Roden enorme puzzel: 'Doen het samen'

Een enorme puzzel. Zo mag de herinrichting van de Nieuweweg in Roden gerust genoemd worden. Vanavond werden omwonenden bijgepraat over de plannen voor de weg die allereerst veiliger moet worden.

Vrachtverkeer op weg naar de Jumbo of de Lidl, fietsers die even medicijnen komen ophalen bij het gezondheidscentrum en auto's die op hoge snelheid 'even' binnendoor naar Peize of Nieuw-Roden willen rijden. Op de Nieuweweg komt het allemaal samen en dat geeft nogal eens wat problemen.

Wethouder én bewoner

"Ik ben altijd blij als ik als fietser de Westerstraat weer gepasseerd ben", zegt een bewoonster. "Ik rijd vaak over de stoep, omdat ik gewoon geen ruimte heb als er een vrachtwagen door de bocht wil", zegt een ander.

Het zijn signalen die wethouder Robert Meijer (VVD) niet vreemd in de oren klinken. Wat heet: Meijer woont zelf al zijn gehele leven aan de Nieuweweg en kent de problemen. "Uiteraard heb ik mijn eigen opvattingen, maar ik ken ook die van buren en buurgenoten. Boven alles gaat het algemeen belang en het eigen belang zal hier geen rol in gaan spelen", verzekert de bestuurder.

Lagere snelheid

Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics komt vanavond met een reeks voorstellen voor de Nieuweweg. De weg - die wel een kilometer lang is - wordt onderverdeeld in drie gedeelten. Het westelijke gedeelte is vooral gericht op verkeer van en naar Nieuw-Roden en andere dorpen. Daar mogen automobilisten nu en in de toekomst 50 blijven rijden.

Op het middengedeelte mag dat straks niet meer, zoals het nu lijkt. De gemeente wil daar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren, waarbij fietsers en auto's samen op de weg komen.

Daarmee vervalt het fietspad gedeeltelijk, al wil wethouder Meijer niet spreken van 'verkeersremmende objecten'. "Dat is wel heel zwaar gezegd. Als je een weg verandert van 50 naar 30 kilometer per uur, dan zijn auto's en fietsers gelijkwaardig aan elkaar."

Drie meter smaller

Dat moet dan ook veilig kunnen, meent Meijer. Wel zegt hij de opmerkingen die bewoners vanavond meegeven ter harte te nemen. "We zijn zeker niet uitgepuzzeld. En zelfs als we zo een definitief ontwerp hebben, moeten we nog naar de raad. Maar dit zijn mooie voorbeelden van een stuk burgerparticipatie. We doen het echt met elkaar."

Om de snelheid op het middengedeelte van de Nieuweweg nog wat meer naar beneden te krijgen, wordt de weg daar versmald. Van 9 meter naar zo'n 6.20 meter. Volgens de deskundigen van BonoTraffics moeten auto's elkaar dan nog steeds kunnen passeren en is er dan ook nog ruimte voor vrachtverkeer.

Verkeersader

Met de op- en aanmerkingen van omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden in de achterzak, gaan gemeente en BonoTraffics nu verder met het definitief ontwerp. Dat ontwerp moet ergens in april of mei van dit jaar er liggen, volgens de eigen planning.