Hoedjesparade in de Drentse natuur

De Paddenstoelen Werkgroep Drenthe moest twee weken geleden nog een excursie schrappen vanwege een gebrek aan paddenstoelen. De regenval heeft de situatie iets veranderd, maar de hoeveelheid paddenstoelen in de hele provincie wisselt sterk. "Gisteren hadden we een excursie in het Drentsche Aa-gebied bij de Reest, daar was het juist niet rijk aan paddenstoelen", zegt ecoloog Eef Arnolds, gespecialiseerd in paddenstoelen.

Vocht is noodzakelijk

"Het hangt af van de lokale neerslag en de dichtheid van de bossen. In het Hart van Drenthe is veel schaduw en is het koel", legt Arnolds uit. Het is volgens hem de ideale plek voor paddenstoelen, maar dan moet het wel vochtig genoeg blijven. "Met deze hitte en de oostenwind van de komende dagen houd ik mijn hart vast, Paddenstoelen kunnen heel snel uitdrogen."

Vorig jaar was een ongekend paddenstoelenjaar, er waren ongelooflijk veel paddenstoelen te zien. Of we ons daar weer op kunnen verheugen blijft koffiedik kijken volgens Arnolds.

De paddenstoelen langs het Wolvenspoor in Hart van Drenthe