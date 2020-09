Gezocht: authentieke spullen uit Koude Oorlog

Op dit moment worden er woningen gebouwd op de grond boven de bunker aan de Van Schaikweg in Emmen. Tussen de nieuwe woningen krijgt de ingang van de bunker een prominente plek. Voor de stichting aanleiding om ook het bijzondere gebouw zelf aan te pakken.

"Het gekke is dat bijna niemand weet van deze bunker. Ook de mensen die hier wonen niet. Alleen de mensen die ermee te maken hadden vroeger, die weten van het bestaan. De bunker was geen top secret maar wel er hing er altijd een waas van geheimzinnigheid overheen", vertelt Gerrie van der Veen, voorzitter van Stichting Archeologie en Monument.

Door de bunker gedeeltelijk in de oude staat terug te brengen, met meubilair en voorwerpen uit die tijd, wil de stichting de bunker extra interessant maken voor publiek. De BB-bunker is regelmatig open tijdens bijvoorbeeld de Open Monumentendag of voor rondleidingen van schoolklassen. "En dan zou het natuurlijk heel erg mooi zijn als we nog meer spulletjes hebben dan we nu hebben", aldus Van der Veen.

De afgelopen jaren verzamelde de stichting al spullen als oude telefoons, maar er is nog niet genoeg inventaris om een volledig beeld te krijgen van hoe het was. "Als er mensen zijn die nog spullen hebben zoals oude uniforms, bedden of fietsen waarmee energie werd opgewekt, dan zouden we daar erg blij mee zijn."

De stichting heeft trouwens geen budget voor de spullen: "We zijn een armlastige stichting. We vragen ook nooit om subsidie, daarin zijn we helemaal zelfstandig. Dus we proberen om het te krijgen zodat we een gedeelte van de bunker weer in kunnen richten", aldus Van der Veen.

Wie iets uit de Koude Oorlog wil doneren aan de stichting kan contact opnemen via nvhermen@gmail.com.

