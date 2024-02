Behandeling WOZ-bezwaren gemeente Noordenveld loopt vertraging op

Het lukt het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) niet om alle bezwaren op WOZ-beschikkingen binnen de wettelijke termijnen af te wikkelen. Het NKB had bijna zesduizend WOZ-bezwaren uit 2023 na het verstrijken van de bezwaartermijn nog in behandeling. Dat meldt RTV Noord.

Het Noordelijk Belastingkantoor is onder andere verantwoordelijk voor de WOZ-beschikkingen van de gemeente Noordenveld. De aanslag voor dit jaar voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen valt een dezer dagen in de bus bij veel mensen, maar het Noordelijk Belastingkantoor is er nog niet in geslaagd de bezwaren van vorig jaar af te handelen.

Stijging huizenprijzen

De achterstand heeft alles te maken met de stortvloed aan bezwaren die gemeenten in 2023 over zich heen kregen. Door de sterk gestegen woningprijzen, gemiddeld met 17 procent, namen ook de WOZ-taxaties (Waardering onroerende zaken) sterk in waarde toe. Veel mensen schrokken van de WOZ-waardestijging en de aanslag van gemeentelijke en waterschapsbelastingen die erop zijn gebaseerd.

Meer bezwaren dan ooit

Volgens de Waarderingskamer, die onafhankelijk toezicht houdt op de WOZ-uitvoering, kwamen er bij het Noordelijk Belastingkantoor, bij een totaal van 182.000 aanslagen, net geen 17.000 bezwaren binnen. Dat waren er meer dan ooit. Alle bezwaren moeten in hetzelfde belastingjaar op 31 december zijn afgehandeld, maar er stonden op die datum nog 5.800 open.

Gemeenten hebben de mogelijkheid de termijn met zes weken te verlengen, maar op 1 februari van dit jaar lag er nog altijd een stapel van 3.600 bezwaren.

Veel gemeenten kampen met bezwaarachterstanden

Het NBK int de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeenten Groningen, Noordenveld en Eemsdelta. Het belastingkantoor doet dat ook voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân.

Het Noordelijk Belastingkantoor is niet de enige organisatie die met een niet-weggewerkte voorraad bezwaren zit. Ruud Kathmann van de Waarderingskamer zegt dat het voor zeer veel gemeenten opgaat. In heel Nederland zijn 9,3 miljoen objecten getaxeerd voor de WOZ en tegen 730.000 waarderingen is vorig jaar bezwaar aangetekend. Zo'n drie keer meer dan normaal.

WOZ-bureautjes nu minder actief

Niet alleen de sterke stijging van de woning- en WOZ-waarde zette menigeen vorig jaar aan tot het maken van bezwaar. Kathman: 'In die periode maakte ook nog een vrij groot aantal bedrijven reclame om vooral bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.'

Geen consequenties voor gemeenten

In een brief aan een bezwaarmaker meldt de Waarderingskamer dat die vanwege de grote achterstanden extra onderzoek zal doen naar de bezwaarafhandeling door gemeenten. "We moeten het oordeel over de uitvoering van de WOZ-processen mogelijk heroverwegen", schrijft de organisatie. Dat zou kunnen betekenen dat de Waarderingskamer harder gaat optreden tegen gemeenten die termijnen missen.

Voorlopig heeft de niet-weggewerkte stapel bezwaren echter geen consequentie voor gemeenten, zegt Kathmann. De Waarderingskamer heeft gemeenten gezegd dat afwikkeling van bezwaren niet ten koste mocht gaan van het vaststellen van de nieuwe WOZ-waarde voor dit jaar. "We hadden er zorgen over of dat zou lukken. Doe je dat niet goed dan heb je volgend jaar opnieuw een probleem met de bezwaren. Het goede nieuws is dat de nieuwe WOZ-waarden voor de drie gemeenten er inmiddels liggen."

Kathmann verwacht dat het aantal bezwaarmakers dit jaar aanzienlijk minder groot zal zijn, omdat de woningwaarden veel minder zijn gestegen.

Maximaal haalbare

De Waarderingskamer vindt het spijtig dat de overheid zich niet aan afspraken met burgers houdt. Maar, zegt Kathmann: "We vinden de zorgvuldigheid nog belangrijker dan die tijdigheid. Dit was het maximaal haalbare. Het was voor gemeenten niet mogelijk om extra mensen in te huren voor de afwikkeling van bezwaren. Die mensen zijn er niet."