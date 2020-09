Man bedreigt exen met de dood: werkstraf en behandeling geëist

Het Openbaar Ministerie wil ook dat de man behandeld wordt vanwege zijn psychische problemen.

Met een van zijn exen is de man getrouwd geweest en heeft hij een dochter. Hij en de vrouw gingen met een vechtscheiding uit elkaar en sindsdien heeft hij zijn dochter niet meer gezien. Volgens hem probeert de vrouw te voorkomen dat hij contact met het meisje krijgt.



Hoofd afhakken

In september 2018 zei hij de man tijdens een gesprek met een hulpverlener dat hij van plan was de vrouw om het leven te brengen. De hulpverlener, die de man begeleidde vanwege zijn psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, vond de bedreiging zo ernstig dat hij naar de politie stapte. Zijn ex-vrouw voelde zich ernstig bedreigd toen ze hoorde wat de man uit Leek had gezegd.



Tegen een vriendin van een andere ex zei de man tijdens een woedeaanval dat hij het hoofd van de vrouw er zou afhakken en daarmee naar haar ouders zou gaan. Dat gebeurde in dezelfde periode, twee jaar geleden.



Auto bekrast

Twee andere vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad, bedreigde hij begin vorig jaar via Facebook met de dood. Ook bekraste hij de auto van een buurman van één van hen in Peize, omdat hij dacht dat het de auto van de nieuwe partner van een van de exen was. De schade bedroeg bijna 4.000 euro. Hij stond ook terecht voor een winkeldiefstal bij een supermarkt in Roden.



De man heeft alles bekend. Volgens een psycholoog en een psychiater die hem hebben onderzocht, verkeerde de man begin vorig jaar mogelijk in psychotische toestand. Naast de psychische problemen gebruikt hij ook regelmatig drugs. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De officier van justitie eiste naast een behandeling ook toezicht van de reclassering en een drugsverbod.