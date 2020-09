GroenLinks: GS moet opschieten met mening over afvalwater in lege Drentse gasvelden

De provincie moet opschieten met het advies over de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Dat vindt GroenLinks in de Drentse Staten. De NAM wil afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek injecteren in lege gasvelden in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

Op 1 oktober moet het advies hierover van Gedeputeerde Staten (GS) bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) liggen. GroenLinks wil dat ook de Provinciale Staten nog wat te zeggen hebben over dit advies. De partij wil een 'goed afgestemde Drentse Statenvisie' omdat het volgens GroenLinks-Statenlid Elke Slagt-Tichelman om een ingrijpende kwestie gaat.

Geen verkorte MER

Het advies dat GS moet indienen gaat over het Milieueffectrapport (MER) van de waterinjectie in de regio Schoonebeek. De NAM wil vrijwillig een verkorte MER-procedure volgen, maar GroenLinks wil dat er een volledige procedure komt.

"De NAM herstartte in 2011 de oliewinning uit het Schoonebeeker olieveld. Bij de oliewinning komt water vrij. Dit water is verontreinigd met allerlei, soms zware, chemicaliën. Dit vervuilde water wordt tot nu toe in een aantal lege gasvelden bij Rossum in Twente geïnjecteerd. Het transport van Schoonebeek naar Rossum is niet altijd veilig gebleken. Zo hebben de chemicaliën in 2015 een gasleiding aangetast," zo vertelt Elke Slagt-Tichelman van GroenLinks.

"De bewoners in de betreffende gemeenten hebben zich hierover grote zorgen gemaakt. De rust in Twente is bepaald niet teruggekeerd. Net over de grens in Duitsland is de onrust ook niet weg, zeker niet nadat eind augustus 2020 afvalwaterwaterlekkage werd waargenomen bij de stil gelegde put EM51."

Duitsland geen belanghebbende

Zuidoost-Drentse gasvelden waar het afvalwater in moet, lopen volgens GroenLinks in de diepe ondergrond door onder Duitsland. Maar het ministerie van Economische Zaken heeft Duitsland en de gemeente Emmen volgens Slagt-Tichelman niet heel duidelijk gekwalificeerd als belanghebbenden. "Wij vinden daarbij dat Duitsland geoormerkt moet worden als belanghebbende op basis van het verdrag van Aarhus", aldus Slagt-Tichelman.

Onlangs heeft de minister in de Tweede Kamer een snelle evaluatie op het proces en de gevaren van afvalwaterinjectie in lege gasvelden toegezegd. De NAM wil voor de realisatie van het injectieproject in de lege Zuidoost-Drentse gasvelden een vrijwillige verkorte milieueffectrapportageprocedure. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

"Ondertussen gaan de chemische verontreinigingen ondergronds niet vanzelf weg. De consequenties voor de grondwaterkwaliteit en de natuur en het risico op aardbevingen op de langere termijn kunnen nog niet worden overzien. Ook vinden wij dat wie de verontreiniging veroorzaakt, ook verantwoordelijk is voor het opruimen ervan."

Bodem geen afvalput

"Onze Drentse bodem is geen afvalput!", zegt Slagt-Tichelman. Daarmee is de koers van GroenLinks in dit dossier wel duidelijk. De partij zit voor het eerst in het college van GS. De komende maand moet blijken of ze in dit dossier een minderheidsstandpunt hebben ingenomen of dat ook andere partijen zo resoluut tegen zijn.

Het CDA gaf onlangs bij RTV Drenthe ook al een schot voor de boeg. De partij heeft twijfels over deze methode van afvalwater diep in de grond stoppen.

Hoe werkt het injecteren?

Al in 2016 voorzag de NAM dat in de toekomst ook lege gasvelden in Drenthe nodig zouden zijn als de capaciteit in Twente onvoldoende zou zijn. Volgens het mijnbedrijf zijn ze inmiddels op dat punt aangekomen.

De olieproductie in Schoonebeek draait volgens Vincent van Engelen van de NAM op dit moment op halve capaciteit en dat is niet vol te houden. Niet alleen voor de NAM, maar ook voor de Nederlandse Staat zijn de belangen groot. Daarnaast is volgens Van Engelen de injectie van afvalwater uit de oliewinning in lege gasvelden veilig. "Het water gaat nergens heen en op die diepte zijn er ook geen organismen."

Zuiveren van afvalwater?

Volgens de NAM kan het afvalwater dus veilig geïnjecteerd worden in lege gasvelden. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) is het daarmee eens en ook de Europese regelgeving zegt dat injecteren in de diepe ondergrond op dit moment de beste oplossing is.

Een andere oplossing is het water zuiveren in plaats van injecteren in lege gasvelden. Maar dat kan volgens de NAM niet. Zo is het gedeeltelijk zuiveren en daarna de rest van het water lozen op de Dollard eerder onderzocht. En ook het water helemaal zuiveren en daarna lozen op het Drentse oppervlaktewater is bekeken. Maar deze opties zijn heel erg duur.