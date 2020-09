Kunstenaar Sam Drukker tekent Assen met tandenstoker in inkt

Bedenker is Assenaar en VVV-directeur Ronald Obbes. Die stiekem hoopt dat de getekende plekken over anderhalve eeuw 'misschien goud waard zijn'. Met een ondeugende knipoog noemt hij dan de namen van de vermaarde kunstschilders Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. "Wie weet hebben ze het dan over Sam Drukker, die toch even dat plekje in Assen getekend heeft."

Belangrijkste jeugdjaren

Kunstenaar Sam Drukker moet erom lachen. De 62-jarige kunstenaar, die z'n lagere en middelbare schooltijd in Assen doorbracht, vindt het leuk om in zijn vroegere stad 'oude plekjes uit zijn herinnering' straks vast te leggen.

In 1980 vertrok Drukker naar Groningen, woonde lange tijd in het buitenland, maar zit nu alweer tijden in Amsterdam. "Maar de belangrijkste jaren van mijn jeugd heb ik in Assen doorgebracht. Dat brengt toch bepaalde sentimenten bij me naar boven, die gelieerd zijn aan een verschillende plekken."

Obbes kwam op het idee voor het kunstproject, toen hij de afgelopen weken zag hoeveel mensen vanaf het terras de Vaart gingen fotograferen. "Ineens dacht ik, wat zou het mooi zijn als een kunstenaar plekken in de stad zou vereeuwigen. En dan denk je al gauw aan eentje met hart voor Assen en toen kwam ik bij Sam Drukker terecht."

Tandenstoker met inkt

Drukker gaat van maandag tot vrijdag trouwens niet met een schildersezel op pad door Assen. Zijn bepakking is simpel, maar de moeilijkheidsgraad hoog. "Ik heb een mapje met losse bladen, een tandenstoker en een potje zwarte inkt. Inkt op papier, zal achter elke tekening staan."

Hij gebruikt bewust een tandenstoker, "of misschien wel een satéprikker", omdat dat een soort moeilijkheidsgraad met zich meebrengt. "Ik ben iemand die graag met een ouderwetse kroontjespen tekent, je kunt er fijne lijntjes mee maken. Maar als je dan ineens met een stokje werkt, werkt dat niet zo mee. Dat werkt eigenlijk tegen, en dat levert dan weer hele fraaie toevalligheden op, die je nooit zou kunnen bedenken. Dat tekenen is enerzijds ongelooflijk je best doen, zodat het je lukt. Anderzijds gebeuren er dingen die je niet plant. Die leveren een spanning en schoonheid op. En verrassingen of afwijkingen die een tekening heel mooi maken."

Verrassend

Sam Drukker snapt dat het gek klinkt. Dat je eerst decennia lang werkt, om iets precies over te nemen, en dat je dan ineens kiest voor een techniek die dat juist extra moeilijk maakt. "Maar dat levert juist iets verrassends op, en dat is het interessante ervan."

De plekken die hij straks opzoekt in Assen om in inkt vast te leggen zijn wel mooie locaties, maar niet die al op ansichtkaarten staan, zoals de Brink, of een eindeloos uitzicht op de Vaart. "Ik zoek misschien die plekken wel op, maar ik zoek naar een andere invalshoek. Er zullen dus ook tekeningen bijzitten, waarvan je zegt 'goh, een boom, hek en schutting met een struik, was is daar nou interessant aan. Maar er zit wel een verhaal achter."

Geen harmonica van topattracties

Expres alle cliché-plekken mijden zal hij niet doen. "Maar het leuke van de serie zal zijn dat er leuke plekken te herkennen zijn, maar ook tekeningen over niks. Het wordt geen harmonica van alle topattracties. Ik zal bij een aantal tekeningen concreet een soort herinnering hebben, een sentiment. Zoals bijvoorbeeld bij het teloorgegane Verkeerspark. Of de plek waar ik vroeger speelde in de tuin van de kolenboer aan de Vaart. Zo zijn er allerlei plekken." Of hij ook toekomt aan de buitenwijken, dat is nog onzeker. "Ik heb een fietsje erbij geregeld, om me te verplaatsen. En als ik een goede plek zie, ga ik op een kratje zitten en maak een tekening. Dat kost me zeker wel een uur."

Sam's Route

Of het na vijf dagen rondtrekken zal resulteren in dertig of zelfs veertig tekeningen van de hand van Drukker, wat Obbes in z'n hoofd heeft, die druk is de kunstenaar 'net even iets te hoog'. "Maak er maar tientallen van. Maar veertig ga ik zeker niet halen. Of er dertig komen, de intentie is er, maar of ik het haal, weet ik niet."

De tekeningen worden uiteindelijk gebundeld in een boekwerkje, met ook tekst erbij. En er komt een route, die langs de meeste getekende plekken zal leiden. "We hebben al een paar historische wandelroutes door de stad, daar wil ik graag Sam's Route aan toevoegen", zegt Obbes.

Plek van Assenaren

Assenaren die een eigen favoriete plek hebben en die graag op tekening willen hebben, krijgen ook een rol in het kunstproject. "Hun plekje en hun motivatie kunnen ze insturen naar info@vvvassen.nl. En dan gaat kunstenaar Sam Drukker volgende week die plek misschien ook tekenen", zegt Obbes. "We maken een top 3, en die pakt Sam dan ook mee in zijn tekentocht."

Drukker zelf plaatst er wel meteen een kanttekening bij. "Ik zal die plek inderdaad opzoeken, en daar tekenen. Maar ik kan niet beloven dat wat er op die foto staat, ook precies getekend wordt. Ik kijk zelf wat ik daar interessant vind. En dat zal misschien net even een andere kijk zijn."

Hoop op fraaie serie

Drukker hoopt dat het avontuur zal leiden 'tot een fraaie serie tekeningen die een persoonlijk verhaal over Assen laat zien'. "En het gaat ook heel erg over tekenen. Het zullen geen illustraties worden. Het worden autonome tekeningen, met een verhaal op zich."

Favoriete plekken van Assenaren kunnen naar info@vvvassen.nl

Ronald Obbes wil Assen door Sam Drukker laten tekenen