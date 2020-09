Koning: Zet je schrap voor een zware economische terugslag

Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. Desondanks wil de regering komend jaar niet bezuinigen. Ook gaat de komende jaren 5 miljard naar het aanpakken van de problemen rond stikstof.

Integendeel, de regering wil juist investeren in onder meer baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land. Maar de economische terugslag zal wel doorwerken in de overheidsfinanciën op lange termijn, aldus het staatshoofd. De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn "veerkrachtig" en hebben de eerste klap van de coronacrisis kunnen opvangen.

Miljarden voor aanpak stikstofproblemen

De regering heeft een bedrag van 5 miljard euro uitgetrokken om de problemen rond stikstof de komende jaren aan te pakken. Dit geld kan volgens de koning worden ingezet voor natuurherstel en de aanpassing van stallen. " Dat is nodig voor de natuur, waarvan we allemaal genieten en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening. En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken."

Dankbetuiging aan de zorg

De koning stond aan het begin van de Troonrede stil bij de coronacrisis. Hij sprak zijn bewondering en dank uit voor iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al wat mogelijk deed om de crisis het hoofd te bieden, meldt de NOS. "Het weefsel van de samenleving is sterk gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt."

Ook prees Willem-Alexander de veerkracht van ondernemers, "die op allerlei manieren hun bedrijf draaiende hielden". Hetzelfde geldt volgens hem voor ouders, die plots onderwijs en thuiswerken moesten combineren. "Nederland heeft in de crisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is."

Geen Ridderzaal

De Troonrede werd vanwege het coronavirus uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag, in plaats van in de kleinere Ridderzaal. Normaal gesproken zitten er op Prinsjesdag zo'n duizend mensen in de Ridderzaal, in de Grote Kerk kwamen vandaag een kleine 270 aanwezigen bijeen. Zo waren de staatssecretarissen en partners van Kamerleden er vandaag niet bij.