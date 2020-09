Twee verdachten diefstal crossmotoren blijven vastzitten

De rechtbank verlengde het voorarrest van een 19-jarige medeverdachte afgelopen donderdag al.

Het Asser trio wordt gezien als de hoofdverdachten in het politieonderzoek 'Mercedes'. Ze werden in juli opgepakt. In totaal zijn twaalf verdachten tussen de 19 en 51 jaar aangehouden. De drie mannen uit Assen zijn de enigen die nog vastzitten.



Alle drie worden ze verdacht van diefstallen van motoren en motoronderdelen in Eelde, Hooghalen en Deurze. Dit gebeurde vorig jaar en eerder in dit jaar. De officier van justitie maakte afgelopen donderdag bekend dat de jongste Assenaar van nog twee diefstallen wordt verdacht. Waar die zijn gepleegd, wilde ze vanwege het nog lopende onderzoek niet zeggen.



'Niks mee te maken'

De 46-jarige man uit Assen wordt, behalve van het stelen van crossmotoren, ook verdacht van diefstal van acht elektrische fietsen in april dit jaar. De fietsen stonden op vakantiepark Bospark Lunsbergen in Borger. Hij ontkende vanochtend in de rechtszaal dat hij iets met de diefstal te maken heeft. "Ik vind het diep triest, dat ik zo beschuldigd word, terwijl ik niks gedaan heb. Ik heb er echt niks mee te maken en snap niet dat ik hier al drie maanden voor vastzit", aldus de oudste Assenaar. Zijn advocaat vond dat de man vrijgelaten moest worden, omdat er volgens haar geen bewijs is dat hij de diefstallen heeft gepleegd.



Politieonderzoek loopt nog

Volgens de officier van justitie zijn in de schuur van de man gestolen motoronderdelen gevonden. Daarnaast zijn er ook filmbeelden waarop hij te zien is met een gestolen crossmotor. Hij vond dat de Assenaar, net als de andere twee hoofdverdachten, vast moeten blijven zitten. De rechtbank is het met hem eens. Bovendien weegt ook mee dat het politieonderzoek nog loopt.



Er wordt nog onderzoek gedaan naar de telefoons van de verdachten. De mannen moeten nog worden verhoord over de uitkomsten daarvan. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het onderzoek in de loop van volgende maand klaar is. Wanneer de volgende zitting is, is nog niet bekend.