Recreatieschap zoekt extra handjes voor start wandelseizoen: 'Eigen hesje en kerstpakket'

Maar dan moeten er wel vrijwilligers zijn die de taak op zich willen nemen. En dus is Albert Broekman van het Recreatieschap op zoek naar extra mensen voor het Drentse Wandelknooppuntnetwerk. "Zo'n veertig tot vijftig man extra kunnen we goed gebruiken."

'Plekken waar je nooit eerder bent geweest'

De datum van 1 april staat met rood omcirkeld in de agenda van Broekman, want dat is voor hem de start van het wandelseizoen. "Dus we zijn nu erg druk bezig met het plaatsen van paaltjes die de verschillende routes aangeven. Mensen komen daardoor op plekken waar ze nog nooit eerder zijn geweest, dat is fantastisch", zegt Broekman.

Maar om al die routes goed te kunnen volgen, is er onderhoud nodig en daar komen die extra handjes goed van pas. "De bordjes zijn her en der een beetje vies en de paden moeten schoongemaakt worden. Dus dat betekent dat we in de gemeentes Emmen, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Hoogeveen extra mensen kunnen gebruiken. Twee keer per jaar de route controleren is meer dan genoeg, dan weten wij dat alles er netjes bij ligt", aldus Broekman.