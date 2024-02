Scholen laten gratis maaltijd liggen: 'Weten dat kinderen er met lege maag rondlopen'

Ook in Drenthe zijn er scholen die recht hebben op een gratis maaltijdenprogramma, maar daar geen gebruik van maken. Landelijk gaat het om zo'n zevenhonderd scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die wel voldoen aan de norm, maar zich niet hebben gemeld.

Volgens het Jeugdeducatiefonds (JEF) doen momenteel 56 scholen in Drenthe mee aan het maaltijdprogramma. Zij voldoen aan de eis dat minstens 30 procent van de scholieren uit een huishouden komt met een 'laag' inkomen.

Leerlingen van deelnemende scholen krijgen een maaltijd op school of een boodschappenkaart van 2,30 euro per dag, die hun ouders kunnen besteden. Landelijk maken ongeveer 2.000 scholen gebruik van een van beide regelingen.

Niet alleen scholen in Randstad

Hoeveel Drentse scholen zich daarbij kunnen voegen? Het Jeugdeducatiefonds, dat het project vorig jaar op poten zette, heeft dat niet precies in kaart. Maar over heel Nederland gaat het dus om zo'n 700. "En die scholen zitten zeker niet allemaal in de Randstad", verzekert een woordvoerster van het JEF.