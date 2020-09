Boventallig verklaarde medewerkers Fresenius halen gelijk bij rechter

De rechtbank in Assen heeft vijftig medewerkers van Fresenius HemoCare in het gelijk gesteld. Daardoor vallen zij toch onder het sociale plan, dat de bloedzakkenproducent uit Emmer-Compascuum vijf jaar geleden had laten opstellen na stakingen. De medewerkers waren boventallig verklaard nadat het bedrijf eind vorig jaar besloot om productielijnen naar de Dominicaanse Republiek te verplaatsen.

Tevreden

Volgens FNV houdt Fresenius zich niet aan het overeengekomen sociaal plan, dat loopt tot 2021. Volgens het bedrijf is pas in 2024 duidelijk of mensen hun baan verliezen. FNV-vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen was dan ook content met het oordeel van de rechtbank.

"We zijn tevreden met de uitspraak dat het personeel inderdaad boventallig is verklaard en dat het sociaal plan geldt voor de vijftig medewerkers die dus mogelijk hun baan verliezen."

Ontslagvergoeding

Fresenius wil het boventallige personeel overplaatsen naar andere productielijnen, maar erkende al eerder dat sommige medewerkers "die overstap niet kunnen maken."

De rechter hield nog wel een slag om de arm wat betreft de ontslagvergoeding voor medewerkers die eerder dan 2024 het bedrijf moeten verlaten. Want de ontslagen doen zich volgens hem nu en in de komende jaren nog niet voor, is de argumentatie. Dat betekent dat medewerkers mogelijk tienduizenden euro's mislopen als zij eerder moeten vertrekken dan in 2024.

Daarom laat het FNV het er nog niet bij zitten. "We gaan nu kijken welk vervolg er komt", legt Compaijen uit. "Mogelijk wordt dat een bodemprocedure, want die ontslagvergoeding willen we hoe dan ook hebben."

