Cel- en werkstraf voor doodsbedreiging met shotgun en verzameling dierenporno

"Moet ik je doodschieten?" Een nietsvermoedende automobilist wist niet wat hem overkwam toen een onbekende man op de avond van 21 februari een shotgun op hem richtte. Dat gebeurde op een camping aan de Meerboomweg in Hollandscheveld. De 14-jarige zoon van het slachtoffer was erbij.

Een arrestatieteam pakte de man met de shotgun later die avond op met hulp van een politiehelikopter. Deze 58-jarige man uit Dalerpeel was dronken en had psychische problemen, waardoor hij zich weinig van die avond herinnert, vertelde hij vanmiddag in de rechtbank in Assen.

De officier van justitie eiste 10,5 maand gevangenisstraf tegen de man, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Ook wil hij dat de verdachte 110 uur werkstraf krijgt, samen met een verplichte behandeling voor zijn stoornissen en drankverslaving. De man kwam in juni voorwaardelijk vrij en is toen al met deze behandeling begonnen.

Tegen het verkeer in

De 58-jarige man was verward toen hij die avond de camping aan de Meerboomweg in reed. Hij wilde een oude vriend bezoeken om zijn wapen te laten zien, vertelde hij. Op het campingterrein reed de man tegen het verkeer in. Onderweg naar het huisje van zijn vriend kwam hij het latere slachtoffer en zijn zoon tegen. Beide auto's konden elkaar niet passeren.

De man uit Dalerpeel stapte uit en vroeg de weg. De automobilist wees hem op een bord met een plattegrond van de camping. Daarop reageerde de 58-jarige man geïrriteerd. Hij werd kwaad en pakte zijn shotgun uit de auto. Die laadde hij door en richtte hij van korte afstand op het hoofd van de automobilist.

Hennep en dierenporno

De geschrokken man reed snel weg, terwijl zijn puberzoon de politie belde. De verdachte ging alsnog naar zijn vriend en werd korte tijd later door het arrestatieteam uit de tuin gehaald, waar hij zich had verstopt. Het wapen had de man al weggegooid. Nadat hij dat deed, ging het alsnog af. Meerdere getuigen op de camping hoorden die avond een knal.

Ook werd er in de laars van de man een mes gevonden. Die had de man bij zich omdat hij eerder die avond wilde gaan vissen, zei hij. Daarnaast vond de politie de volgende dag in zijn huis 2,3 kilo henneptoppen op zolder. Bovendien werden er 128.000 dierenpornografische afbeeldingen op zijn laptop aangetroffen.

Drinken en blowen

De man uit Dalerpeel verklaarde dat hij een paar jaar geleden in de put was geraakt toen zijn ouders en een goede vriend stierven. Sindsdien was hij steeds meer gaan drinken en ook gaan blowen. Omdat hij de wiet van de coffeeshop te sterk vond, besloot hij zelf hennep te gaan kweken. Maar dat was geen succes, zei hij. De kwekerij die de politie vond was ook oud.

De 58-jarige bekende dat hij jarenlang dierenporno had gekeken. "Dat deed ik alleen als ik in een roes was van drank en drugs. Ik schaam me er heel erg voor", zei hij. De man is vanwege zijn psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Vanwege zijn huidige situatie, en omdat hij meewerkt, vindt de officier van justitie niet dat de man nog terug moet naar de gevangenis. Het onvoorwaardelijke deel van de strafeis is daarom gelijk aan de tijd die de man al in voorarrest heeft gezeten. De verdachte moet wat hem betreft doorgaan met de behandeling voor zijn drankverslaving en psychische problemen, en zijn werkstraf kunnen uitvoeren.

Op 29 september doet de rechtbank uitspraak.

