'Moordmakelaar' Saied H. moet zeven jaar de cel in

Een 31-jarige man uit het Friese Koudum moet voor zijn rol vijf jaar de gevangenis in. Hij zou de trekker overhalen, maar zover is het niet gekomen. Er was zes jaar tegen de Fries geëist. Beide mannen zijn op 10 mei 2022 aangehouden, tijdens een onderzoek naar twee andere personen.

Net weer vrij

De rechter vindt deze deal passend. H. was nog maar net vrij van zijn veroordeling voor drugshandel in Meppel. Hij was hiervoor in 2017 al veroordeeld tot acht jaar cel. De man heeft zich volgens de rechters in Rotterdam direct weer schuldig gemaakt aan zeer ernstige feiten. "De belangen en levens van anderen waren ondergeschikt aan zijn persoonlijk belang", oordeelde de rechter.