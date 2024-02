Kappen van eiken bij dodelijke fietsoversteek Asserstraat stuit op bezwaar

De gemeente Aa en Hunze had binnenkort zes dikke eiken langs de Asserstraat richting Rolde willen kappen. De fietsoversteek naar Balloo moest daardoor veiliger worden. De bomen belemmeren het zicht voor fietsers die de drukke weg moeten oversteken. Zo kwam hier vorig jaar een 15-jarige scholiere om het leven. Maar de kap gaat voorlopig niet door, er is bezwaar van bewoners van de Asserstraat.

Emotionele brief ouders

De bomenkap had het slotstuk moeten worden van meerdere verkeersmaatregelen van de gemeente op dit kruispunt van de Asserstraat met de Tumuliboslaan. Waarmee een begin is gemaakt aan de aanpak van de Asserstraat in het algemeen. De gemeente grijpt hier in, nadat ze van de ouders van het verongelukte meisje vorig jaar een brief kreeg. Daarin deden ze een emotionele oproep eindelijk eens wat te doen aan de gevaarlijke oversteek naar naar het dorp Balloo.