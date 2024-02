Een van de 'noordelijke' RAF-terroristen na dertig jaar opgepakt

Naar Klette en collega-RAF-leden, Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub, wordt al tientallen jaren gezocht. Ze zouden in de afgelopen jaren onder meer zijn gesignaleerd in Noord-Nederland. Het trio wordt verdacht van gewapende overvallen en poging tot moord in de periode van 1999 tot 2016.

Tipgeld verhoogd

De autoriteiten houden de ultralinkse Rote Armee Fraktion verantwoordelijk voor bomaanslagen en ontvoeringen in de vorige eeuw. Staub, Garweg en Klette worden zelf ook in verband gebracht met een aanslag op een gevangenis in aanbouw in 1993. De RAF, die ook bekend heeft gestaan als de Baader-Meinhofgroep, zou zichzelf enkele jaren later hebben opgeheven.