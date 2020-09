Reacties op miljoenennota: 'Investeer in duurzame stallen'

De miljoenennota zorgt voor optimistische geluiden vanuit Drenthe. LTO Noord ziet mogelijkheden voor het investeren in duurzame stallen om zo het stikstofprobleem aan te pakken. VNO-NCW Noord is blij met geld voor het omscholen van mensen op de arbeidsmarkt.

In de miljoenennota is 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van het stikstofprobleem. Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord ziet daarin mogelijkheden voor landbouwers. Er moet volgens hem dan wel een streep door het opkopen van boerenbedrijven. "Stop met het opkopen van boerenbedrijven en ga investeren in duurzame stallen."

Volgens de voorman van de boeren maak je het hiermee voor boeren interessant om te investeren in hun bedrijf en tegelijkertijd stimuleer je de werkgelegenheid in de bouw.

'Nederland niet te klein voor veestapel'

De huidige opkoopregeling is niet populair onder boeren en volgens Bruins ook niet nodig. "Wat blijkt is dat het opkopen van bedrijven slechts een heel kleine impact heeft op de stikstofuitstoot. De afgelopen jaren hebben we als sector al enorme stappen gemaakt door minder uitstoot te produceren. Dat kunnen we doorzetten. Dan hoeft Nederland niet te klein te zijn voor de huidige veestapel."

Zelf betalen kunnen de landbouwers dat niet. "De investeringslast wordt steeds hoger door aanvullende regelgeving en die kan niet terugverdient worden. Met elkaar maken we deze maatregelen, dan moeten we ze ook met zijn alle betalen."

Zelfstandigenaftrek

Over de verlaging van de zelfstandigenaftrek is Bruins niet te spreken. "Ik snap dat je schijnzelfstandigheid wilt tegengaan. Maar voor de land- en tuinbouw is de zelfstandigenaftrek een belangrijk instrument. Heb je een goed jaar, dan kun je geld reserveren voor een minder jaar. Maar moet je meer belasting over dit bedrag gaan betalen, dan kun je straks geen reserves meer opbouwen."

VNO-NCW Noord tevreden

Werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord is tevreden met de plannen van het kabinet. "Wat me opvalt is dat er wordt gezegd dat we een zware economische terugslag gaan zien", zegt voorzitter Sieger Dijkstra. "Maar de rode draad in het verhaal is dat we ons uit deze crisis moeten investeren via het Groeifonds."

Daarvoor hebben Drenthe en het Noorden volgens Dijkstra enkele goede opties. Daarbij doelt hij op enkele nieuwe snellere spoorlijnen en waterstofeconomie.

'Meer ruimte voor woningbouw'

Daarnaast vindt VNO-NCW MKB Noord het positief dat er 5 miljard komt voor de stikstofproblematiek. "Dat is voor de boeren en de natuur goed, maar het geeft ook weer ruimte voor woningbouw, infrastructuur en bedrijven die iets willen doen."

Ook looft Dijkstra de 2 miljard die beschikbaar komt voor opleidingen. Doordat de werkloosheid gaat stijgen, kunnen hiermee mensen voor een andere baan worden opgeleid. "Dat is ontzettend belangrijk, omdat de wereld nu verandert", vindt Dijkstra. "Mensen moeten geschikt worden gemaakt voor andere banen, zodat er straks geen werkloosheid ontstaat die we niet kunnen oplossen."

Oneerlijke concurrentie

Over de landelijke CO2-heffing is de Noordelijke voorzitter minder tevreden. "Wij vinden het prima als je mee moet bepalen voor CO2-uitstoot, maar dit moet Europees worden geregeld. Nu betekent dit dat een baksteenproducent aan onze kant van de grens veel meer gaat betalen voor energie dan zijn concurrent aan de andere kant van de grens. Het gevolg is dat klanten daar naartoe gaan. Wij zien dat als oneerlijke concurrentie."

Hoe het Noorden uiteindelijk er vanaf komt, valt volgens Dijkstra nog te bezien. "We moeten zorgen dat we zichtbaar blijven. En als er door het Rijk een voorzet wordt gegeven, dan moeten we die binnenkoppen."