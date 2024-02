Amber (15) redde het leven van haar begeleidster en wordt in het zonnetje gezet

Het was een dag om niet snel te vergeten voor de 15-jarige Amber Lynn Wagtelenberg uit Beilen. Ze is vanmiddag op het gemeentehuis in haar woonplaats geëerd door het Carnegie Heldenfonds vanwege haar heldhaftige optreden in 2022. Toen verleende ze eerste hulp aan een vrouw die onwel was geworden tijdens een dropping.

In juni 2022 bedacht Amber zich geen moment toen de begeleidster van haar groepje plotseling het bewustzijn verloor. "Amber heeft gezorgd dat ik in een stabiele zijligging kwam te liggen, waardoor ik niet stikte toen ik moest braken", vertelt de vrouw. "Ik was helemaal weg, ik reageerde nergens meer op."

Slachtofer herstelt volledig

Om onderkoeling te voorkomen hebben Amber en drie andere meiden jassen over haar heen gelegd. Vervolgens belde Amber de partner van de vrouw en werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Amber had eerder een EHBO-cursus gevolgd waarbij ze leerde over de stabiele zijligging. "Een week daarna moest ik het dus gelijk in het echt uitvoeren." Mede door haar indrukwekkende optreden is de vrouw volledig hersteld en heeft ze er niks aan overgehouden.

Carnegie Heldenfonds