Extra geld voor cultuur: PeerGrouP lijkt gered

Dirk Bruinsma is artistiek leider van de PeerGrouP: ''We zijn ontzettend blij.'' (Rechten: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

De bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten was onder meer voor de PeerGrouP uit Donderen een klap. Dat verloor hierdoor na vijftien jaar een subsidie van 400.000 euro per jaar. Nu is de theatergroep positief over de kans dat zij alsnog subsidie krijgen.

Blij voor Drenthe

Dirk Bruinsma, artistiek leider van de PeerGrouP, is ontzettend blij. ''We hadden vrijdag kunnen beginnen met een van onze laatste voorstellingen, maar we gaan door! We zijn zo ontzettend blij, ook voor Drenthe.''

Nog afwachten

Het locatietheatergezelschap gaat er vanuit dat zij kunnen voortbestaan, ondanks dat er opnieuw subsidie moet worden aangevraagd. ''We hebben een positief advies gekregen van de Raad voor Cultuur, dus het zou heel bijzonder zijn mocht het verzoek nu afgewezen worden. Maar het blijft nog even afwachten.''

Vier ton subsidie

Welk bedrag er precies richting het theatergezelschap gaat, is ook nog niet definitief. ''Toch rekenen we op het bedrag dat we ook aangevraagd hebben. Dat is vier ton per jaar, dat we al vijftien jaar lang toegewezen krijgen. Het geld kunnen we gebruiken voor de fantastische projecten die op de planning staan.''

Ook goed nieuws voor Garage TDI?

Naast 15 miljoen extra voor het Fonds Podiumkunsten, zien de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel, Flevoland, Zeeland en Limburg samen nog eens 2 miljoen extra per jaar tegemoet. En dat betekent mogelijk goed nieuws voor het Asser theatergezelschap Garage TDI. Zij hadden ook subsidie aangevraagd, maar dit werd afgewezen omdat het niet voldoet aan de kwaliteitsnorm.

"Ik ga er vanuit dat wij hier een zesde deel van ontvangen", zegt gedeputeerde Cees Bijl. "Volgens afspraak moeten wij eenzelfde bedrag als provincie erbij leggen. We gaan met name kijken wat we voor Garage TDI kunnen doen."

