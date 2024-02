Beroepenfeest helpt vmbo'ers kiezen wat ze later willen worden

Wist jij vroeger al wat je wilde worden? Een beroepskeuze maken kan soms best lastig zijn. Ruim achthonderd vmbo-leerlingen van het Roelof van Echten College en RSG Wolfsbos proberen vandaag vast een stap in de goede richting te zetten tijdens het Beroepenfeest in de Tamboer.

"Een feestje, want werken is een feestje. En werken is belangrijk, het is de basis van alles", legt een van de organisatoren, Monique Huizenga, uit. De deuren gaan open en de leerlingen stromen binnen over de rode loper, terwijl de beroepsbeoefenaars applaudisseren. "Dat vinden ze vast ongemakkelijk, maar ook heel leuk."