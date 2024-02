Schoonfamilie over moord op Jan Elzinga: 'We hebben er niets mee te maken'

De schoonfamilie die eind 2022 werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in juli 2012, blijft volharden in onschuld.

De toenmalige vriendin van het slachtoffer, haar broer en moeder tasten naar eigen zeggen in het duister waarom zij zijn veroordeeld. "We hebben hier totaal niets mee te maken", zeiden ze op de tweede zittingsdag van de Zwembadmoord in Leeuwarden.

De veroordeling eind 2022, vlak voor kerst, was voor hen destijds een donderslag bij heldere hemel. Ze gingen daarom in hoger beroep. Ook een 59-jarige man uit Kampen, die 7 jaar cel kreeg opgelegd voor het leveren van het wapen, legt zijn zaak voor aan de hogere rechters. De vier werden in juli 2021 opgepakt na nieuwe verklaringen van de eerder veroordeelde Willlem P.

P. werd in 2014 als opdrachtgever voor de moord op Elzinga veroordeeld tot 20 jaar cel. De schutter, een man uit Zwolle, kreeg destijds 15 jaar cel opgelegd.

Boekje open

P. besloot in 2016 vanuit zijn cel een boekje open te doen over de schoonfamilie van het slachtoffer. P. had al die tijd gezwegen over zijn rol en zei het niet te kunnen verkroppen dat de uiteindelijke opdrachtgevers nog vrij rondliepen.

In ruil voor strafkorting legde P. een nieuwe uitgebreide verklaring af en ondersteunde die met sms-verkeer dat was gevoerd vanuit de gevangenis met de 42-jarige Marcel H. uit Nieuw-Roden, de zwager van het slachtoffer.

Geen relatieproblemen

Elzinga moest dood in opdracht van zijn zwager, omdat Elzinga zou vreemdgaan en zijn vriendin mishandelde. De 44-jarige Monique H. uit Hollandscheveld was destijds de vriendin van Elzinga. Zij ontkent de vermeende mishandelingen. Er waren geen relatieproblemen, beweerde ze. Elzinga hield er een andere vriendin op na, maar dat hadden ze uitgepraat, zei ze verder tegen de raadsheer (rechter in hoger beroep).

Ze noemde de beschuldiging absurd: "Ik heb van de as van Jan een tatoeage laten zetten, dat zou ik dan toch nooit doen". Ze had wel het idee dat Elzinga problemen had en zij daardoor ook gevaar liep. "Ik werd achtervolgd", zei ze.

'Heb je een gaatje in je hoofd'

Kort voor de moord bij het zwembad in Marum stapten de ouders van Monique naar de politie. Die waren bang dat Elzinga hun dochter iets zou aandoen. Monique zei dat dat niet kon kloppen. Ze is nooit bang geweest voor haar toenmalige vriend. Ze had geen motief voor de moord en ook haar broer niet, zei ze.

Daar dacht de veroordeelde wapenleverancier Johan L. (59) uit Kampen anders over. Hij was in 2012 door Marcel benaderd om Elzinga dood te schieten. L. zou hiervoor 35.000 euro krijgen. "Heb je een gaatje in je hoofd", zou de man tegen de zwager van het slachtoffer hebben gezegd.

Achter de rug om

Vervolgens vroeg dit familielid nog of L. een wapen voor hem had. Hij werd bedreigd door Elzinga en had daarvoor een wapen nodig, zou de man hebben gezegd. "Als ik had geweten waarvoor het wapen werd gebruikt, had ik dat nooit gedaan", zei L. tegen het hof.

Dezelfde dag nog vertelde L. dit 'absurde aanbod' tegen zijn plaatsgenoot en de latere kroongetuige Willem P. Die nam achter de rug van L. om contact op met Marcel. Hij regelde vervolgens een schutter en de moord was kort daarop een feit. P. en de schutter werden kort na de moord opgepakt en veroordeeld.

Aannames en leugens

Volgens L. bracht Coby van der L. (62), de moeder van de toenmalige vriendin van Elzinga, later een enveloppe met geld voor het geleverde wapen. Dit ontkent Van der L. Ze kende L. wel van de grasbaanraces, verdere contact was er niet vertelde ze. Zij, haar dochter en zoon zitten vast op basis van aannames en de leugens van een kroongetuige, zei ze.

Kort voor de moord in 2012 had ze veel sms-contact met haar dochter. "Dat had te maken met de operaties van mijn dochter en dat ze zich niet goed voelde. We wilden een vakantie plannen om haar rust te geven. Maar de vakantie ging niet door, daarvoor voelde Monique zich niet goed genoeg", zei ze.