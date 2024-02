Hond King mag terug naar baasje, Emmen vraagt wederom beroep aan

De hond King gaat in de tweede helft van deze week terug naar zijn baasje. De gemeente Emmen geeft gehoor aan het oordeel van de rechtbank in Assen. King, een American Bully XL, is eerder betrokken geweest bij een bijtincident, waarna hij in beslag is genomen door de gemeente.

Gisteren deed de rechter uitspraak in het kort geding dat het baasje van King tegen de gemeente Emmen was aangespannen. De rechter bepaalde dat King binnen twee dagen terug moet naar zijn baasje. Een hond mag slechts tijdelijk in beslag worden genomen. Er had sneller beslist moeten worden over het lot van de hond, maar tot dusver was dat niet gelukt.

Hoger beroep

Burgemeester Eric van Oosterhout was het niet eens met de uitspraak en tekende een hoger beroep - een zogenoemd spoedappel - aan tegen dit besluit bij het Gerechtshof in Leeuwarden. De rechter wees deze echter af vanwege het gebrek aan belang. De gemeente heeft daarom een nieuw spoedappel aangevraagd bij de rechtbank in Groningen om de hond alsnog van straat te houden.

Een woordvoerder van de burgemeester wil nog niet vooruitlopen op dit appel. Het is daarom ook nog niet duidelijk of de hond weer in beslag wordt genomen als de Groningse rechter de gemeente in het gelijk stelt. Volgens de woordvoerder gaat de gemeente er vanuit dat het baasje zich in de tussentijd aan het eerder opgelegde muilkorf- een aanlijngebod houdt.

Bezwarencommissie

De burgemeester nam vorig jaar het besluit om de hond in beslag te nemen na een bijtincident. King had eerder vorig jaar al eens een teckel doodgebeten. De eigenaar tekende protest aan tegen het besluit, waarop de zaak diende voor de bezwarencommissie. Voor de commissieleden bleef het onduidelijk of King ook daadwerkelijk gebeten had. Vanwege gebrek aan bewijs adviseerde de commissie het college om de viervoeter in vrijheid te stellen.