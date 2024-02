Meppeler muzikant Timo de Jong draagt album op aan Friese kerken

Hoog boven de bomen uit prijken aan de horizon in het Noorden de torens van prachtige oude kerken. Zo ook in het desolate Friese landschap. Menig terp wordt bekroond door een middeleeuws godshuis en deze karakteristieke kerkjes zijn een grote inspiratiebron voor velen.

Zo ook voor de Meppeler muzikant Timo de Jong. In samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Popfabryk komt dit voorjaar zijn nieuwe album: Kingdom of Mine. Een ode aan de oude Friese kerken.

Inspiratie

"Ik heb de afgelopen zes jaar in Friesland gewoon en in Friesland heb je de hoogste kerkdichtheid van Europa", vertelt De Jong. Afgelopen tijd bezocht hij een aantal van de achthonderd kerken aldaar om inspiratie op te doen. "Aan de hand van die bezoeken heb ik acht liedjes geschreven. Die heb ik opgenomen en dat wordt nu uitgebracht." Luisteraars hoeven echter geen zwaar stichtelijke liederen te verwachten. "Het is niet alsof ik ineens liedjes over allerlei apostelen heb geschreven of zo", vertelt De Jong.

Ring them bells

Alhoewel, een van de nummers heeft daar wel wat mee te maken. In het dorpje Katlijk bij Heerenveen staat de Thomaskerk, opgedragen aan apostel Thomas. De kerkklok hangt in een klokkenstoel naast de kerk. "De laatste tien dagen van het jaar hebben ze daar het Sint-Thomasluiden", vertelt de Meppeler. "En dan hebben ze dus een soort van parade door Katlijk en dan mag je aan die bel jengelen en dat is dan van oudsher om kwade geesten te verjagen." Hij meent dat het geesten verjagen werkt. "Ik heb ze niet gezien, dus het werkt als een tierelier", grapt hij. De folklore inspireerde hem voor het Tom Waits-achtige nummer Ring them Bells.

Timo de Jong ging van Meppel, naar Friesland, om nu vervolgens in Groningen te wonen. "Ik ben wel echt een kind van het Noorden", vertelt hij. Zijn liefde voor de regio bezingt hij in het nummer Kingdom of Mine, dat ook op de nieuwe plaat verschijnt eind april.