Assenaar (22) bestraft voor supermarktoverval in Friesland

Een 22-jarige inwoner van Assen is veroordeeld tot veertien maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk, voor de overval op een Coop-supermarkt in het Friese Stavoren. Hij bedreigde een kassamedewerker met een mes en riep om geld uit de kassalade.

Drie blikjes tonijn

Verwensingen richting agenten

Beiden moeten worden behandeld en meewerken aan alcohol- en drugscontroles. De 18-jarige kan terecht in een jeugdzorginstelling, de Assenaar zit diep in de schulden; hij krijgt schuldhulpverlening.

De overval heeft diepe indruk gemaakt op het winkelpersoneel. Voor hen organiseerde Slachtofferhulp een bijeenkomst om te praten over wat er is gebeurd. Ook voor de stad in zijn algemeenheid had de zaak veel impact, zei de officier van justitie.