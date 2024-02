Boogie Bar krijgt nieuw thuis in 'Drents Californië'

De Boogie Bar leeft! Althans, voorlopig in opslag achter het huis van Barry Gepken in Erica. Vlak voordat de bekende discotheek in Barger-Oosterveld bezweek onder de slopershamer, wist Gepken ruim de helft van het interieur veilig te stellen. Een deel krijgt een nieuw plekje in 'Drents Californië', de in Amerikaanse stijl opgetrokken schuur van Gepken.

De Boogie Bar ligt bij vele inwoners van de gemeente Emmen in het hart besloten. In die disco gingen duizenden jongeren 'all the way'. Velen hielden er meer dan een leuke avond of fijne herinneringen aan over. Want de liefde bloeide meer dan eens op in het stappaleis, dat waarschijnlijk beter scoorde dan een moderne datingapp, zoals Tinder.

Ikeapakket

Eind vorig jaar ging de zaak tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementen. Maar niet voordat Gepken en zijn twee zoons nog even hun slag konden slaan. "Mooi toch, dat we hier een stukje cultuur hebben weten te behouden", lacht Gepken.

Waag een blik achter de schuur van de Ericaan en het zal er een van volledige herkenning zijn. Hekwerk, lambrisering, tafels en zelfs een deel van de oude draaitafel. Alles in stukken en delen: net een Ikeapakket. Maar dan een voor een discotheek.

Ranch met veranda

Gepken kon het niet laten om al deze spullen te redden van de vergetelheid. "Ik heb er zelf tien jaar versleten en er aardig wat geld uitgegeven. Daar wil ik ook wel wat voor terug", grapt hij. De bedoeling is om de spullen deels weer een plek te geven in zijn schuur, 'Drents Californië'.

Ongeveer 2,5 jaar geleden brandde die tot de grond toe af. De schuur was opgetrokken in Amerikaanse stijl: een ranch met een enorme veranda. "Als kind bouwde ik van lego een westernstadje. Ik vond dat cowboys en verandagebeuren en die hele stijl geweldig. Ik ben later ook veel op reis geweest in Amerika. Dus toen ik die schuur bouwde, trok ik hem in die sfeer op."

De naam is ontleend aan de oude bijnaam voor de regio. De turfontginning destijds lokte allemaal mensen naar de streek die zich er vanwege het bruine goud gingen vestigen. En zo kwam alles mooi bij elkaar, aldus Gepken.

Rupsje Nooitgenoeg

Aan de wederopbouw van Drents Californië 2.0 wordt inmiddels hard gewerkt. Het skelet is klaar en het dak is ook een heel eind. Over een jaar moet alles klaar zijn, schat Gepken. En een ruimte is dan gereserveerd voor de Boogie Bar-spulletjes. "Fantastisch toch, dat we hier straks een biertje kunnen drinken aan de originele bar."

Het hoofddoel van Gepken was het redden van de bar die het dichtst bij de dansvloer stond. "Een plek waar ik altijd met vrienden stond." Tactisch gezien de beste keuze. "Daar gingen de mooiste vrouwen langs, want daar was de dansvloer."

Voor het aanvragen van een plaatje hoefde je ook geen kilometers te maken." Maar Gepken kwam al snel in de Rupsje Nooitgenoeg-stand. "Een kapotte draaitafel, ja dat kan ook wel mee. Kunnen we zelf met een laptop muziek vanuit draaien." Uiteindelijk heeft Gepken bijna twee derde van de Boogie Bar leeggetrokken. De bekende zon die tegen een van de muren zat, wacht op zijn nieuwe plek in de opslagplaats van Gepken. "In de Boogie Bar ging-ie onder, maar hij rijst weer in Drents Californië", lacht hij. "Hoe mooi kun je het hebben."

Luxeprobleem

Luxeprobleem is wel dat Gepken geen ruimte genoeg heeft om alles een plek te geven. "Daarom kunnen echte liefhebbers bij mij terecht om een deel over te nemen. Maar dat moeten ze wel kunnen aantonen dat het op een goede plek terecht komt." Want het mag absoluut niet verloren gaan, zoveel is duidelijk.