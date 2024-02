TVM in Hoogeveen neemt dit jaar besluit over locatie nieuw kantoor

Verzekeraar TVM neemt voor 2030 afscheid van het huidige gebouw aan de Van Limburg Stirumstraat in Hoogeveen. Eerder werd nog gekeken of het pand gerenoveerd kon worden. Dat is nu niet meer aan de orde, zegt het bedrijf. Later dit jaar moet blijken waar een nieuw hoofdkantoor komt.

De vraag is nog waar de transportverzekeraar zich dan gaat vestigen. Naast renovatie deed TVM ook onderzoek naar andere plekken voor nieuwbouw in Hoogeveen. Zo is er een optie op een stuk grond nabij het station. Het bedrijf laat niet los of er ook wordt gekeken naar een locatie buiten Drenthe, bijvoorbeeld Zwolle.

"Het moet in ieder geval een energieneutraal gebouw worden", laat woordvoerder Michael Nemethy weten. De huidige plek zou niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen liet TVM een aantal jaren geleden al weten.

Zoektocht personeel

Dat was in 2019 ook één van de argumenten om een verhuizing naar Zwolle te overwegen. Ook zou het daar volgens TVM makkelijker zijn om gekwalificeerd personeel te vinden. Toch werd besloten om niet voor een verhuizing te kiezen, maar om in Hoogeveen te blijven.

Een belangrijk argument voor TVM om te blijven was de komst van de IT-hub. Dat is een ontmoetingsplek voor scholieren en het bedrijfsleven. Het was een miljoenenproject van de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe.

Het gebouw vlak bij het treinstation moet ertoe leiden dat hoogopgeleide IT'ers in de regio blijven. Daar zou de verzekeraar van kunnen profiteren.

Honderden mensen in dienst