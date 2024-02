Internationale Schakelklas in Assen mag meer vluchtelingen opvangen, maar zoekt nog extra lesruimte

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen, waarin les wordt gegeven aan meer dan 350 nieuwkomers, krijgt meer lucht. Er was langere tijd een wachtlijst van 85 leerlingen die op voortgezet onderwijs zitten te wachten, maar de ISK krijgt nu toestemming om tijdelijk meer vluchtelingen op te vangen.

Een jaar geleden moest de ISK noodgedwongen een leerlingenstop invoeren. Er was geen plek meer voor nieuwe vluchtelingen van 12 tot 18 jaar vanwege gebrek aan ruimte en personeel.

Tjokvol

ISK-directeur Karin Zwiers noemde het 'een drastische maatregel', maar ze stond met de rug tegen de muur. Ze zat met 380 leerlingen, verspreid over drie locaties in Assen, 'tjokvol'. De school groeide vooral in 2022 explosief, door een enorme instroom van vluchtelingen vooral uit landen als Oekraïne en Syrië. In twee jaar tijd moest de instelling opschalen van 180 naar 380 leerlingen.

De gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo zijn aangewezen op de ISK van het Dr. Nassau College in de provinciehoofdstad voor de kinderen van vluchtelingen uit hun gemeente. Ook de gemeentebesturen schrokken van de leerlingenstop.

Uiteindelijk hebben de gemeenten een verzoek bij het ministerie van Onderwijs neergelegd voor een tijdelijke nieuwkomersvoorziening, om op die manier de wachtlijst met tientallen leerlingen weg te werken. De gemeenten zijn met schoolbesturen verantwoordelijk voor voldoende onderwijsplaatsen voor leerplichtige leerlingen en huisvesting.

Van de bank af

Het verzoek is volgens een woordvoerder van de gemeente Assen deze maand gehonoreerd, maar dat betekent nog niet dat de leerlingen ook meteen les krijgen. "De tijdelijke nieuwkomersvoorziening houdt voorlopig eerst in, dat ze op een bepaalde plek dagactiviteiten kunnen gaan houden voor de leerlingen. Dus ze krijgen nog niet echt volwaardige scholing, want er zijn nog niet voldoende lesbevoegde docenten."

"Maar", vervolgt de woordvoerder, "ze komen straks in elk geval van de bank af, omdat ze overdag nu toch ergens terechtkunnen, met misschien ook een aantal lesuren", aldus Laurent Dwarshuis namens de gemeente Assen.

Het wachten is nog wel op een geschikte locatie. "De drie plekken waar de ISK nu gebruik van maakt in Assen zijn echt vol, dus zijn we op zoek naar een vierde locatie. Hopelijk leidt die zoektocht snel tot resultaat, maar het is flink puzzelen", aldus Dwarshuis.

Welke locatie komt erbij?