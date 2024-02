Emmenaren bij Raad van State over herdenkingsboom: 'Bouw dan een huis minder'

"Laat de karakteristieke lindeboom in het Generaal Maczekplantsoen met rust", vinden Zwaan en Gezienes Evenhuis die vlakbij het plantsoen wonen. Vandaag voerden ze namens 57 andere Emmenaren bij de Raad van State een rechtszaak tegen het bestemmingsplan voor de bouw van twaalf woningen op de hoek van de Veenkampenweg en Parallelweg. De dertig jaar oude linde staat hiervoor in de weg en moet verdwijnen.

De boom staat op een van de bouwkavels. "Bouw dan een huis minder", zei Evenhuis in de richting van ontwikkelaar Ben Timmermans van BT Beheer B.V. De linde is niet heel oud, maar hij staat op een plek waar vroeger de bevrijding werd herdacht van Emmen door Poolse militairen.

Herdenkingsboom

De herdenking vindt al jaren plaats in Noordbarge, maar de lindeboom is een herdenkingsboom gebleven. De bezwaarmakers vinden dat het gemeentebestuur te weinig respect toont voor de cultuurhistorische betekenis van het plantsoen en de boom. Ze benadrukken daarbij niet tegen woningbouw te zijn in hun achtertuin. De gemeente Emmen stelt dat de lindeboom geen beschermde status heeft. Dat betekent dat hij gewoon gekapt mag worden en ontwikkelaar BT Beheer, die eigenaar is van grond en boom, had dat zelfs al kunnen doen.