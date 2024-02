Elias is 8 maanden oud en ligt zijn hele leven al in het ziekenhuis

Acht maanden geleden nog zagen Ineke en Jeroen een heel andere toekomst voor zich: "We wisten dit niet met de bevalling. Je verwacht dit niet, je verwacht twee gezonde kinderen op de wereld te zetten", zegt Jeroen. Zijn vrouw vult aan: "De hele zwangerschap was alles goed gegaan, met allebei de kinderen."

Inmiddels gaat het stukje bij beetje beter met Elias. Door alle operaties die hij achter de rug heeft kan hij er 'als het goed is' oud mee worden. Het is volgens beide ouders nog wel de vraag hoe hun baby er verstandelijk aan toe gaat zijn. Daar valt nu nog niet veel over te zeggen.

Lichtpuntje

Het gaat zelfs zo goed dat er een lichtpuntje aan het einde van de tunnel is. "Als hij het goed blijft doen, dan mag hij in maart voor het eerst naar huis", zegt Jeroen vol blijdschap. En een evenzo gelukkige Ineke geeft aan dat ze "iets hebben om naar uit te kijken".

Tot die tijd verblijven ze in hun 'tweede huis' in Rotterdam. Ze genieten van hun dagelijkse bezoek aan Elias, maken dankbaar gebruik van de zorg die ze van vrijwilligers krijgen en leren zelfs de stad een beetje kennen. Ineke is een keer op de Euromast geweest en samen gaan ze er geregeld op uit met de fiets en hebben ze een keer een tochtje met de Spido gemaakt. Het is volgens Ineke een welkome afleiding tussen alle zorgen door.

Dicht bij je kind allerbelangrijkste

Ook voor hun oudere zoon Jesper van 6 is het een bijzondere tijd, maar gelukkig wordt ook hij goed opgevangen in Rotterdam. Hij speelt regelmatig met andere kinderen in het Ronald McDonald Huis.

Dat een tijdelijke verhuizing van Drenthe naar Rotterdam ingrijpend is, is nog makkelijk gezegd. "Maar je bent dicht bij je kind. Dat is het allerbelangrijkste", zegt Jeroen. "Dat is elke afstand waard. Dat we nu niet in ons eigen huis wonen is minder belangrijk", voegt Ineke toe. En volgens haar man maken 'tijd, geld en afstand' op dit moment niet uit.