Drentse senioren krijgen korting bij aankoop fietshelm

65-plussers in Drenthe kunnen vanaf medio april met korting een fietshelm kopen bij fietsenwinkels in de provincie.

Het provinciebestuur heeft bijna 75.000 euro vrijgemaakt voor de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV). Daarmee is budget voor 2.000 fietshelmen, die per helm met 25 euro korting kunnen worden aangeschaft.

"Naast het creëren van bewustwording willen we deze mensen stimuleren om een helm aan te schaffen, zodat ze zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen", meldt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA).

'Verkeersveiligheid vinden we belangrijk in Drenthe'

Volgens onderzoek hebben fietsers die een helm dragen minder kans op ernstig hoofd- of hersenletsel dan fietsers zonder helm. "Verkeersveiligheid vinden we belangrijk in Drenthe. Dit geldt zeker voor kwetsbare gebruikers zoals fietsers", aldus Jumelet.