Vooral Duitsers weten Drenthe te vinden

Vooral Duitsers weten Drenthe tijdens hun vakantie te vinden. "Je ziet dat de binnenlandse markt afneemt, Nederlanders gaan eerder naar het buitenland. Dat zie je bij Duitsers ook", vertelt Miranda Horstman van Marketing Drenthe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt desondanks wel dat het aantal toeristen in Drenthe afgelopen jaar is afgenomen. Landelijk gezien bezochten onze oosterburen ons land wel meer. Hoe zich dat precies in onze provincie verhoudt is niet bekend.

Logische stap

Maar Nederland is een logische vakantieplek voor de Duitsers, want het ligt in de buurt. "En Drenthe als aangrenzende regio ook, daar komt die stijging vandaan", stelt Horstman. "Ze zijn onder de indruk van de spectaculaire natuur, fietsnetwerken en het familievriendelijke karakter."