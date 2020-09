Erik Ziengs ontving de koning: Ik heb van elke minuut genoten

"Nee, het was geen zware taak. Eigenlijk hoefde ik alleen maar netjes te lopen en me aan alle protocollen te houden. Maar ik heb van elke minuut genoten", kijkt Tweede Kamerlid Erik Ziengs terug op zijn rol in de commissie van in- en uitgeleide tijdens Prinsjesdag vandaag.

"Je wordt geacht om de koninklijke familie op te halen en uitgeleide te doen. We waren met zijn drieën, Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib, Senaatsvoorzitter Fred de Graaf en ik. Als je dan buiten de Grote Kerk komt, dan staan daar de schildwachten. Heel bijzonder. Ik heb echt met verwondering en bewondering staan kijken."

Laatste Prinsjesdag

Voor Ziengs was het de elfde en laatste keer dat hij aanwezig was op Prinsjesdag. De VVD'er vertrekt uit de Tweede Kamer. "Deze editie was echt totaal anders dan de vorige keren. Toen was het in de Ridderzaal, vlak bij mijn kantoor. Normaal zou ik mijn vrouw en enkele vrienden meenemen. Bij de Ridderzaal heb je dan de hectiek en de dynamiek met alle mensen en de pers. Dat was er deze keer niet."

De Grote Kerk is ruimer van opzet dan de Ridderzaal. Hier kon iedereen voldoende afstand houden. Toch was dat nog wel een beetje lastig. "Daar moest ik wel echt op letten. Je hebt snel de neiging om iets te dichtbij te komen. Maar iedereen hield zich er keurig aan."

'Ik was er maar mooi bij'

"Het mooiste moment vandaag? Dat vond ik toch wel het ophalen van de koninklijke familie. Of dit een hoogtepunt is in mijn carrière? Politiek gezien niet, maar het was fantastisch om mee te maken. Net als bijvoorbeeld de kroning. Ik was er maar mooi bij."